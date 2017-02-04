 

Али Гасанов: «Азербайджан хочет сотрудничества с США»

 

Азербайджан уважает волю американского народа, и считает избрание Дональда Трампа президентом проявлением воли народа США. Об этом в интервью телеканалу «Аль-Ихбариййе» заявил находящийся с визитом в Саудовской Аравии помощник по общественно-политическим вопросам президента Азербайджана Али Гасанов.

Али Гасанов подчеркнул, что между Азербайджаном и США существуют глубокие стратегические связи.

«Эти связи охватывают сферы международной безопасности, энергетической безопасности, а также сферу борьбы с террором. Азербайджанские миротворцы вместе с силами США служат в различных регионах мира. Мы хотим продолжения плодотворного сотрудничества и взаимовыгодных связей с США», - сказал Али Гасанов.

В ответ на вопрос «Что Вы можете сказать о связях с Европой, усилиях по присоединению к ЕС?», помощник президента Азербайджана отметил, что Азербайджан – член Совета Европы, и продолжает вносить вклад в семью СЕ.

Али Гасанов сказал, что между Азербайджаном и ЕС и его институтами налажены продолжительные и тесные контакты.

«Хотелось бы отметить только то, что Азербайджан подписал декларацию о стратегическом партнерстве с девятью государствами-членами ЕС. В свою очередь, ЕС поддерживает проект "Южный газовый коридор", реализуемый при лидирующей позиции Азербайджана, и роль нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы растет. Что касается вопроса о членстве Азербайджана в ЕС, то отмечу, что Азербайджан заинтересован в развитии связей с ЕС в двустороннем формате, опирающемся на взаимные интересы», - сказал Али Гасанов.

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Али Гасанов: «Азербайджан хочет сотрудничества с США»
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