Последние вести о пропавших нефтяниках

Согласно распоряжению президента Азербайджана "О некоторых мероприятиях в связи с происшествием на нефтесборном пункте производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR)" от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах.

Как сообщили haqqin.az в штабе, в результате поисково-спасательной операции было установлено, что найдено тело одного из нефтяников, пропавших без вести в результате обрушения в море части эстакады на нефтесборном пункте №3 НГДУ им. Н.Нариманова ПО «Азнефть», и принадлежит оператору Гаджиалиеву Гасанаге Гусейнага оглу. Сын погибшего нефтяника опознал отца.