Пограничники Львовского пограничного отряда задержали 43-летнего гражданина Турции, которого Франция объявила в международный розыск через Интерпол, подозревая его в финансировании терроризма, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает РИА Новости.

"Вчера пограничники Львовского отряда задержали гражданина Турции, который, возможно, причастен к финансированию терроризма", — говорится в сообщении пресс-службы.

Иностранец был задержан в аэропорту Львова, куда он прибыл рейсом из Стамбула.

Пограничники обнаружили, что мужчина числится в базе Интерпола. Оказалось, что турка разыскивают правоохранительные органы Франции "за финансирование терроризма в течение 2006-2008 годов".

Пограничники передали задержанного работникам Нацполиции Украины.