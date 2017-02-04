На рассмотрение суда направлено дело еще одного азербайджанского чиновника достаточно высокого ранга. На сей раз скамью подсудимых займет бывший руководитель Управления водоканала Наримановского района Баку Анар Назаралиев.

Задержание А.Назаралиева, подозреваемого в мошенничестве, в свое время вызвало нешуточный резонанс в СМИ. Этот чиновник, помимо того, что занимал ответственную должность, еще и приходится родственником главе ОАО «Азерсу» Горхмазу Гусейнову, то есть своему непосредственному начальнику. Некоторые издания утверждали, что он и вовсе племянник Г. Гусейнова, однако haqqin.az удалось выяснить, что хоть родство между этими чиновниками имеется, оно все же не столь близкое.

Расследование дела Анара Назаралиева осуществлялось Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. Следователи выдвинули в отношении него ряд обвинений, квалифицируемых статьями 178.3.2, 32.4 и 312.2 УК Азербайджана.

Даже беглое знакомство с материалами этого уголовного дела порождает, по меньшей мере, недоумение. Облеченный немалыми полномочиями чиновник промышлял обычным мелким жульничеством: брал в долг деньги у своих сотрудников, отказываясь в дальнейшим их возвращать. А однажды он вообще украл кольцо у женщины, с которой познакомился возле одной из станций метро.

Рабочий стаж чиновника исчисляется с 1998 года, когда он устроился инженером в Управление по канализационным стокам Баку. Через пару лет он уже трудился инженером в Управлении водоканала Бинагадинского района, а в 2011 году пошел на повышение, став замначальника этого учреждения, а затем и начальником Управления водоканала Наримановского района. С последней должностью ему пришлось расстаться в 2013 году, когда его образом жизни заинтересовались правоохранительные органы.

Как выяснилось, в свободное от работы время он разрабатывал и реализовывал простенькие, но прибыльные мошеннические схемы. Так в феврале 2013 года он предложил знакомому бизнесмену Нофелю Гаджиеву купить в Наримановском районе земельный участок. Примечательно, что на этом участке находился склад ОАО «Азерсу», который, правда, предполагалось снести. Бизнесмену Назаралиев объяснил, что сначала он приватизирует вот-вот освобождающийся кусок земли, а потом они оформят договор о его купле-продаже Взяв у бизнесмена, уже планировавшего, как он распорядится своей землей, необходимые для приватизации 50 тысяч манатов, Назаралиев заверил, что он уже подготовил соответствующее процедуре письмо в ОАО «Азерсу». Однако ни отправку письма, ни тем более приватизацию земельного участка, чиновник отнюдь не планировал. По прошествии времени Н.Гаджиев, разобравшись, что его попросту кинули, попытался вернуть свои 50 тысяч, но тщетно.

Другой жертвой чиновника-мошенника стал Эльчин Юсибов, который строил два объекта на Дарнагюльском шоссе. Через месяц после завершения строительства к нему явились сотрудники ИВ Наримановского района и объявили все возведенное незаконным.

Расстроенный предприниматель искал любой выход, чтобы спасти свои объекты. Тут и явился Назаралиев, который клятвенно обещал решить его проблему. Стоила услуга 20 тысяч манатов. Э.Юсибов, не долго думая, заплатил требую сумму, ибо очень уж солидно выглядел и говорил объявившийся посредник. Однако через несколько дней районные власти подогнали бульдозеры и снесли его новостройки.

А Назаралиев пропал – ни дозвониться, ни найти его не удавалось. Тогда предприниматель обратился за помощью к их общему знакомому Адаму. И Назаралиев объявился, уверяя, что дело на мази, объекты, мол, пришлось снести, но ИВ обязательно выплатит компенсацию. Бизнесмен опять поверил аферисту и даже вручил ему еще 2300 манатов «для решения мелких проблем». Естественно, никакой компенсации бизнесмен так и не дождался.

Очередной эпизод уголовного дела связан с жителем Баку Шейхабуллой Гурбановым, которому Анар Назаралиев пытался якобы продать свою дачу в Говсане, запросив за нее 180 тысяч манатов. Гурбанов от покупки воздержался, заявив, что у него таких денег нет. Тогда Назаралиев попросил у него в долг 4400 долларов, пока он не продаст свою дачу, мол, срочно нужны деньги. Гурбанов не отказал.

В период с 2014-го по 2015 год Назаралиев в общей сложности взял у Гурбанова в долг свыше 20 тысяч долларов. При этом он ссылался на некоего Сеймура, которому он должен большую сумму денег. Чиновник слезно уверял, что если он не вернет деньги, то Сеймур заберет его дачу и тогда он не сможет вернуть долг Гурбанову. А через некоторое время, поняв, что больше он от Гурбанова ничего не получит, Назаралиев горестно сообщил, что дачи он всё же лишился.

В беседе со следователями Шейхабдулла Гурбанов рассказал, что Назаралиев буквально плакал, жалуясь на свое тяжелое материальное положение и вымаливая деньги в долг. Он обещал все вернуть, как только продаст свою говсанскую дачу. При этом у него на руках были все документы на эту недвижимость. Однако следователи установили, что Назаралиев продал свою дачу еще в 2014 году и приобрел ее некий Даянат Амрахов за 86 тысяч манатов.

Haqqin.az продолжит изучение материалов этого уголовного дела и расскажет о многочисленных преступлениях чиновника Назаралиева в своих следующих публикациях.