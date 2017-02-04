В конце января в Молдове прошел чемпионат страны по шахматам. Однако при всей значимости для шахматистов такие события редко выходят в топы новостей. Дело в том, что президент Молдовы Игорь Додон, всего месяц как вступивший в полномочия, уже около пяти лет является президентом молдавской Шахматной федерации. Как глава республики, он сразу продемонстрировал чрезвычайно высокую активность, беспрестанно будоража и местное, и международное сообщество, и его «профильное» мероприятие также получило широкий резонанс. После шахматной партии с председателем FIDE Кирсаном Илюмжиновым президент Додон заявил о намерении использовать шахматы для налаживания отношений с Приднестровьем .

В течение прошедшей вслед за чемпионатом недели Игорь Додон запланировал ввести шахматы в молдавскую школьную программу и отправить порядка 800 шахматных комплектов в Приднестровье, и съездить туда вместе с Кирсаном Илюмжиновым, чтобы организовать турнир в Тирасполе. На совместной пресс-конференции с экс-президентом Калмыкии и действующим президентом Международной шахматной федерации молдавский глава государства назвал Илюмжинова «мой хороший друг» и не поскупился на слова благодарности.

Следует отметить, что благодаря поддержке Кирсана Илюмжинова, в том числе и ощутимо материальной, местная Шахматная федерация открыла в Молдове сотни классов для обучения этой древней игре. Отмечено и содействие президента FIDE в создании территориальных шахматных организаций в 25 районах республики.

В день открытия молдавского чемпионата два шахматных президента сыграли в шахматы. Обновили тот самый ценный набор «Баталия», который действующему президенту Молдовы презентовал президент (не шахматный) России. Никто, конечно, не проиграл: российский государственный деятель Илюмжинов и главный молдавский шахматист Додон завершили мини-состязание «боевой ничьей». Игорь Додон сделал по этому поводу милый комментарий в соцсетях – «Пообщались, сыграли партию шахматами, подаренными Владимиром Владимировичем Путиным».

Визит руководителя FIDE продолжился совместной поездкой с президентом республики в Гагаузскую автономию, где им, как водится, теплый прием оказала башкан Ирина Влах. Здесь тоже открылся шахматный турнир, а еще была озвучена совместная инициатива провести в Гагаузии первые международные соревнования по шахматам среди тюркоязычных народов. Кстати, этот вопрос может стать предметом обсуждения в мае на Всемирном конгрессе гагаузов в Комрате, столице автономии, который собирается посетить даже президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган.

Едва ли от внимания любого, кто наблюдает за ситуацией в Молдове, может ускользнуть всплеск активности во взаимодействии высшего руководства республики и политического бомонда Российской Федерации. За знаковым визитом Додона в Москву, когда в состав делегации входила и Ирина Влах, последовала встреча с гостями из России уже в Кишиневе, а гагаузский башкан недавно принимала партнеров из Московской области. Ирине Влах, к слову, связи с Россией весьма существенно способствовали в победе на местных выборах, как и Игорю Додону в его прежних электоральных кампаниях.

Разумеется, всякий раз на встречах с представителями РФ, шла речь о разного рода вопросах партнерства и помощи, в том числе материальной. Кирсан Илюмжинов, конечно, тоже не остался в стороне и обещал содействие Игорю Додону, например, в совместном проекте по внедрению шахмат в качестве предмета молдавской школьной программы. Председатель FIDE и «хороший друг» президента Додона, не впервые посетивший Молдову, во время пресс-конференции также поздравил коллегу с победой на выборах от имени всех 188 членов Международной федерации и упомянул о своей симпатии к республике: «В Кишиневе я провел одно из первых заседаний президентского совета FIDE. Мне нравится ваша страна, здесь хорошая аура, здесь любят шахматы и чтут шахматные традиции».

Свои слова Илюмжинов подкрепил подарком в виде полутора тысяч шахматных комплектов, которые Игорь Додон распределил между регионами страны: 200 достанутся Гагаузии, часть останется на правом берегу Днестра, а 800 будут отправлены за реку, в Приднестровье. Президент FIDE своим решением выделил два места молдавским шахматистам для прямого, без прохождения отборочных туров в Европе, участия в чемпионате мира по шахматам. Глава молдавского государства передал одно место игрокам из ПМР.

Президент Додон сказал: «В Приднестровье традиционно очень хорошие шахматисты, они завоевали титул чемпионов Молдовы в своей категории. В рамках следующего визита господина Илюмжинова мы непременно поедем в Приднестровье для того, чтобы и там провести шахматный чемпионат. Думаю, что шахматы сыграют важную роль в объединении нашего государства».

В свете резкого демарша новоизбранного лидера ПМР Вадима Красносельского, который в ответ на заявление Додона о решении приднестровской проблемы путем общемолдавского референдума, четко указал, что в ПМР свой референдум уже давно состоялся и о воссоединении речь не идет, шахматное начинание официального Кишинева может быть названо как «ход конем». Его эффективность, конечно, не внушает особых надежд, но энергия молдавского президента пока не иссякает: инициатива обращщения к парламенту о введении любимой игры Додона в школах уже заявлена, турниры намечены, осталось лишь провести в Молдове чемпионат мира по шахматам, далее можно пофантазировать про отели, международный аэропорт и Нью-Кишинев.