Министр юстиции Фикрет Мамедов на днях сообщил, что в Азербайджане только официально зарегистрировано 5100 СМИ. Соответственно, число обладающих законными удостоверениями журналистов в разы больше. Но все ли, кто официально считается журналистами, являются ими по факту? Вопрос, конечно, дискуссионный, но наверняка многие из пишущей братии согласятся, что есть среди нас такие, кого язык не поворачивается назвать коллегами. Во всяком случае, создатели передачи «Йохлама», что выходит на телеканале ATV, из их числа.

На совести этих ребят, между прочим, трагедия в общеобразовательной школе №171, куда они организовали самостийный рейд. После того как передача вышла в эфир, у директора подвергшейся инспекции школы Тельмана Гардашова случился сердечный приступ и он скончался. Не стало человека!

Казалось бы, одно это должно было стать поводом не только для запрета этой «Йохлама», но и судебного иска к телеканалу и ведущим передачи со стороны родных и близких покойного. Однако ничего подобного не случилось. Журналистские организации, которых сейчас в стране невообразимое количество, предпочли проигнорировать столь факт вопиющего непрофессионализма авторов передачи.

Так что же еще должно произойти, чтобы кто-то обратил наконец внимание на, в прямом смысле слова, опасность выдавать за журналистское расследование бесцеремонную наглость? Сколько еще смертей и иного рода трагедий должно случится, чтобы прекратить бесстыдную охоту за рейтингом?! А «Йохлама» тем временем снуют с телекамерой наперевес по учреждениям и предприятиям столицы.

Недавно нагрянули в недобрый для нее час в одну столичную пиццерию. На распространенных в социальных сетях кадрах невозможно не видеть, сколь провокационно ведут себя деятели передачи, сколь неправомерны их ультимативные требования влезать туда, куда им заблагорассудится. Эти авантюристы, именующие себя журналистами, совершенно превратно убеждены, что у представителей «четвертой власти» одними только права, и не малейших обязанностей. Где, скажите, в каком законе страны прописано, что журналистам дозволено хамить, унижать людей, вторгаться в заведение, являющееся частной собственностью, игнорируя и отказ персонала общаться с ними персонала, и элементарные санитарные нормы для объектов общественного питания?

Ведущие «Йохлама» прямо-таки бравировали своей вседозволенностью. В пиццерию они ввалились не просто с телекамерами, но и в сопровождении четырех телохранителей, мол, попробуй вытури. Их вежливо просили покинуть помещение, указывая на законный запрет заходить в помещения, где готовят пищу. Но йохламовцам перли именно туда, не скрывая своей цели добиться скандала, а потом продемонстрировать свои «подвиги» на экране.

Особо не заморачиваясь, они запросто сделали нужный для себе вывод, не дав в эфир альтернативной точки зрения, что уже является нарушением журналистской этики. И с кого теперь спросить, если после обнародования этого сюжет пиццерия лишится клиентов? Кто возместит ущерб, нанесенный этой «Йохлама»? Кто трудоустроит тех работников заведения, что могут быть уволены по причине недосмотра с телевизионщиками?

Есть ли, наконец, гарантия, что кто-нибудь из владельцев пиццерии, явно не желавших такой «славы», не сляжет с сердечным приступом?

Послушайте, если государство официально максимально сократило проверки предпринимателей, значит тому есть основательная причина. И не последнюю роль для такого решения, сыграло и стремление обеспечить им условия для спокойной, без постоянного вмешательства со стороны и закономерных стрессов деятельности. Так отчего же такие наскоки позволяют себе некоторые СМИ, в частности пресловутая «Йохлама»?

Может, хоть теперь Нацсовет по телевидению и радиовещанию перестанет закрывать глаза на произвол авторов этого низкопробного шоу, тем более что это далеко не единственная веская причина для прекращения его выхода в эфир. Дело в том, что «Йохлама» не что иное, как банальный, причем отвратительно исполненный плагиатом. Такого рода передачи десятилетиями идут по многим зарубежным каналам. Правда, сделаны они мастерски. Ну а наши телевизионщики попросту слизали чужую придумку, изуродовав ее при этом до жалкой пародии.

В цивилизованном мире такой плагиат давно уголовно наказуем. И страны постсоветского пространства уже признали это. Так, некоторое время назад верховный суд Украины обязал канал «1+1» за нарушение прав интеллектуальной собственности выплатить Новому каналу более миллиона гривен. А суть дела как раз в том, что «1+1» выпустил программу, повторяющую передачу Нового канала. И это ценный опыт не только для украинских телевизионщиков и прочих СМИ, но и для наших, отечественных, запросто присваивающих идеи зарубежных шоу, выдавая их за плоды собственного творческого гения. Причем даже выдавая дешевую подделку за оригинал, они умудряются извратить до безобразия суть телепередачи или публикации в СМИ, как делают это удалые ребята из «Йохлама», умудрившиеся извратить сам смысл журналистского расследования.