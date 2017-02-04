 

В Баку похитили сотрудника ГАИ вместе со служебным автомобилем

 

В Баку в ночь с 2 на 3 февраля вместе со служебным автомобилем Kia с государственными номерами 90-YP-460 был похищен инспектор Управления дорожной полиции Главного управления полиции Баку Алиш Керимов, сообщает Report.

В ходе предварительного расследования стало известно, что похитители силой достали сотрудника полиции из автомобиля и усадили в автомобиль Mercedes с неизвестными номерами. Служебный автомобиль Kia с государственными номерами 90-YP-460 был найден утром 3-го февраля на территории поселка Патамдар. В патрульном автомобиле была найдена записка с нецензурной браню и угрозами.

Телефон похищенного полицейского Алиша Керимова был найден без сим-карты на территории Ясамальского района возле озера Ганлыгель. Как стало известно после просмотра камер наблюдения, автомобиль похитителей преследовал патрульный автомобиль похищенного сотрудника полиции, при этом Mercedes с неизвестными номерами лишь дважды попал на камеры.

Поиски похищенного полицейского продолжаются. Следствие пытается установить мотивы и личности похитителей.

Глава пресс-службы МВД полковник Эхсан Заидов заявил агентству Report, что 3 февраля сотрудник Управления дорожной полиции Главного управления полиции Баку Алиш Керимов, припарковав служебный автомобиль на обочине дороги рядом с управлением, не сообщив ничего своему начальству, исчез в неизвестном направлении. Подробности происшествия полковник Э.Заидов рассказывать не стал.

Отметим, что автомобиль Kia с государственными номерами 90-YP-460 является служебным автомобилем Дежурной части Управления дорожной полиции Главного управления полиции Баку, а инспектор Алиш Керимов был водителем начальника дежурной части майора Ильгара Ибрагимова. 

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