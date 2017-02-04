Генпрокуратура отчиталась о борьбе с экстремизмом и коррупцией

Следствие по уголовным делам незаконно действующих радикально-религиозных, экстремистских сил, противоправным действиям высоких должностных лиц упраздненного МНБ и другим уголовным делам завершено и передано в суды. Об этом было сказано на сегодняшней расширенной коллегии в Генпрокуратуре с участием руководящего состава Центрального аппарата, Военной прокуратуры, прокуратур г. Баку и Нахчыванской АР, а также районных, городских и зональных военных прокуроров, посвященной обсуждению работ, проведенных органами прокуратуры в 2016 году по направлениям деятельности, предусмотренным законом «О прокуратуре», и предстоящим задачам.

На коллегии было отмечено, что в центре внимания была борьба с экстремистскими проявлениями различного характера, а также сфера борьбы с преступностью. В ходе следствия по уголовным делам были выявлены и привлечены к судебной ответственности все виновные лица, а также даны поручения о принятии соответствующих упреждающих мер с выявлением причин и условий, способствующих преступлениям.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях генпрокуратуры провело следствие по ряду опасных и особо опасных преступлений, совершенных ранее и остававшихся нераскрытыми, обеспечив привлечение к ответственности виновных лиц.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре завершено следствие и направлено в суды 201 уголовное дело в отношении 313 лиц, связанных с взяточничеством, превышением служебных полномочий, служебным подлогом, злоупотреблением должностью и другим фактам.

На коллегии было отмечено, что в ходе следствия была обеспечена выплата 33 миллионов манатов в качестве компенсации материального ущерба, нанесенного по этим делам, а также наложен арест на имущество на сумму 78 миллионов манатов.