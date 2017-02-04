Массовые аресты чеченцев в Австрии

В Вене по подозрению в терроризме задержаны 22 выходца из Чечни. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщает газета Kleine Zeitung со ссылкой на австрийскую полицию.

Операция по задержанию проводилась накануне вечером на Дунайском острове (Донауинзель). Как пишет издание Kronen Zeitung, сигнал в правоохранительные органы поступил примерно в 20:45 по местному времени. На острове была замечена подозрительная группа примерно из 30 мужчин. Когда стражи порядка прибыли на место, компания сразу же разбилась на несколько частей. Пять мужчин в беседе с полицейскими утверждали, что они просто прогуливались после некого торжества.

Затем сотрудники правопорядка вызвали подкрепление в лице еще двух полицейских и представителей венской антитеррористической группы WEGA. В ходе осмотра близлежащей местности они обнаружили спрятанные в снегу пистолет, автомат и множество боеприпасов. 22 уроженца Чечни в возрасте от 25 до 47 лет были задержаны. Обстоятельства происшествия выясняются.