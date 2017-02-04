 

Иранский генерал пригрозил обрушить «ракеты на головы врагов»

 

Командующий Военно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде пригрозил обрушить «ракеты на головы врагов», передает агентство Tasnim.

«Если враг допустит ошибку, то наши ревущие ракеты обрушатся им на головы», — цитирует агентство командующего. Генерал не сказал, о каком конкретно враге идет речь.

Али Хаджизаде выступал на конференции, посвященной начавшемуся в субботу утром основному этапу учений ВКС КСИР, которые проходят в провинции Семнан.

Учения иранских элитных подразделений начались вскоре после того, как США ввели новые санкции после испытания Тегераном баллистической ракеты. Угрозы со стороны американских властей в адрес Ирана командующий назвал «пустыми».

По словам Али Хаджизаде, подготовительный этап, который предшествовал началу учений, прошел успешно. Во время тренировок элитные иранские подразделения намерены задействовать различные ракетные и радиолокационные системы иранского производства. Учения, как сообщалось ранее, призваны показать готовность Ирана противостоять угрозам и проходят под лозунгом «презрение к санкциям и угрозам».

Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Испытательный пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела 966 километров перед тем, как взорваться. Глава Минобороны Ирана Хосейн Дехган назвал испытания успешными.

В ответ на действия Тегерана США в пятницу расширили санкционный список, включив в него 13 физических лиц — граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в список вошли 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которую Вашингтон считает террористической.

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