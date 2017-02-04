 

Трампа насмешила блокировка его указа американскими судьями

 

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал решение федерального судьи из Сиэтла (штат Вашингтон), временно заблокировавшего действие его указа об ужесточении иммиграционной политики.

«Решение этого так называемого судьи, который на деле отменил правопорядок в нашей стране, смехотворно и будет отменено!» — написал глава государства в субботу, 4 февраля.

Трамп также отметил, что когда страна «более не в состоянии решить, кто может, а кто не может въезжать на ее территорию или покидать ее, особенно по соображениям безопасности, у нее большие неприятности».

Решение федерального судьи Джеймса Робарта вступило в силу с момента его принятия, то есть 3 февраля. Оно предусматривает отмену ограничений на поездки в Соединенные Штаты граждан семи стран, попавших под действие указа Трампа. На основании постановления судьи таможенная и пограничная службы США разрешили авиакомпаниям перевозки. О возобновлении полетов, в частности, заявили перевозчики SWISS (Швейцария), Air France (Франция), Qatar Airways (Катар) и ANA (Япония).

27 января Трамп подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Помимо этого, на 120 дней он приостановил прием беженцев из Сирии. Решение привело к массовым протестам.

2412 просмотров


Старости
Если Баку выдаст, его казнят в Иране
Если Баку выдаст, его казнят в Иране Haqqin.az из зала суда
Наша погода
Сегодня 7° / 3°
5 Фев 8° / 1°
6 Фев 12° / 4°
7 Фев 9° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.9111 AZN
1 EUR   =   2.0561 AZN
1 RUB   =   0.0322 AZN


Новостная лента

Госдеп разрешил гражданам исламских стран с визами въезд в США
Иран увеличит добычу нефти вопреки сделке с ОПЕК
Трампа насмешила блокировка его указа американскими судьями
Иранский генерал пригрозил обрушить «ракеты на головы врагов»
Массовые аресты чеченцев в Австрии
Генпрокуратура отчиталась о борьбе с экстремизмом и коррупцией
В Баку похитили сотрудника ГАИ вместе со служебным автомобилем
Хулиганство под псевдонимом АТВ наша реакция
Молдавский президент и Илюмжинов сделали ход конем на доске Путина haqqin.az из Кишинева
Еще один высокопоставленный чиновник на скамье подсудимых аферы, воровство, коррупция
В Украине арестован гражданин Турции обвинение в финансировании терроризма
Последние вести о пропавших нефтяниках
Али Гасанов: «Азербайджан хочет сотрудничества с США»
У жителя Баку изъяли оружие
В Баку арестован торговец ртутью
Австрийский эксперт о приезде армян в Баку эксклюзив
Лукашенко требует уважения наше послесловие
В Баку пройдет еще один чемпионат Европы Решение объявлено сегодня
Мужчина пытался вывезти из Азербайджана десятки тысяч долларов
Синоптики обещают потепление
В Грузии Саакашвили поменяли на Угулаву haqqin.az из Тбилиси
Посол Турции на переговорах в Морской администрации Азербайджана фото
В Баку дышится лучше, чем в Ереване но хуже, чем в Тбилиси
Эльчибей и Эмин Агаларов популярны в Абхазии интересный опрос
Запад в поддержку политического ислама в Азербайджане наши вопросы