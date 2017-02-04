Глава Иранской национальной нефтяной компании Али Кардор заявил, что к 20 марта 2017 года ИРИ нарастит ежесуточную добычу нефти до 4 млн баррелей. Об этом сообщило агентство SHANA. Между тем соглашение с ОПЕК предписывает Тегерану не превышать уровень в 3,79 млн, передает ТАСС.

Чиновник выразил уверенность, что к концу года экспорт нефти достигнет 3 млн баррелей в сутки. Кардор отметил, что в декабре 2016 года Иран достиг рекордных объемов экспорта нефтепродуктов в Европу - 0,9 млн баррелей в сутки.

В конце ноября 2016 года члены ОПЕК приняли в Вене решение сократить добычу нефти до уровня 32,5 млн баррелей в сутки. Было объявлено, что в первом полугодии 2017 года члены организации снизят среднесуточную добычу почти на 1,2 млн баррелей.

Для Ирана было сделано исключение, поскольку страна не так давно вышла из-под международных санкций. ОПЕК разрешила Исламской Республике увеличить добычу на 90 тыс. баррелей в сутки - до 3,797 млн баррелей в сутки. Не снижать нефтедобычу было также разрешено Нигерии и Ливии.