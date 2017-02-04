 

Госдеп разрешил гражданам исламских стран с визами въезд в США

 

В Госдепартаменте США заявили, что граждане семи мусульманских стран, попадающие под иммиграционный указ президента Дональда Трампа, которые обладают американской визой, могут беспрепятственно совершать поездки в Соединенные Штаты, передает Reuters.

«Мы отменили временное аннулирование виз. Лица с действующими визами могут въезжать в США», — сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее ряд авиакомпаний по всему миру начал пускать пассажиров из семи мусульманских стран, которым запрещен въезд в США согласно иммиграционному указу американского президента Дональда Трампа, на борт рейсов в Соединенные Штаты.

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Госдеп разрешил гражданам исламских стран с визами въезд в США
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