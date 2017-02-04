Аэропорт Челябинска эвакуирован из-за угрозы теракта

Несколько сотен человек были эвакуированы из аэропорта в Челябинске днем в субботу из-за информации о минировании, передает Интерфакс.

"В 15:30 по местному времени в аэропорт позвонил неизвестный, который сообщил, что у него есть информация о том, что в здании аэропорта или в одном из самолетов заложено взрывное устройство", - сообщил агентству сотрудник пресс-службы Уральского управления МВД РФ на транспорте.

Он добавил, что после этого была проведена эвакуация пассажиров и персонала.

"Сотрудники спецслужб провели осмотр здания аэропорта и самолетов, информация о наличии взрывного устройства не подтвердилась. В настоящее время аэропорт работает в обычном режиме", - отметил собеседник агентства.

Точное число эвакуированных людей собеседник агентства не уточнил. В свою очередь, в пресс-службе Челябинского авиапредприятия агентству сообщили, что эвакуированные пассажиры были размещены в гостинице. По факту заведомо ложного сообщения проводится проверка.