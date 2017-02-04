Молдова требует вывести войска России из Приднестровья

Премьер-министр Молдовы Павел Филип обеспокоен незаконным присутствием в Приднестровском регионе российских войск и вооружений, сообщает Укринформ.

По данным источника, о своей позиции Молдова заявила на встрече с председателем ОБСЕ и главой МИД Австрии Себастьяном Курцем.

"Мы настаиваем на выводе российских войск и вооружений с Молдовы и на замене их на международных наблюдателей под эгидой международных организаций" – сказал Филип.

Кроме этого, Филип заявил, что у него есть надежда на предоставление Приднестровскому региону специального статуса в составе молдавского государства. Обсуждение данного вопроса ожидается на переговорах по Приднестровскому урегулированию в формате "5+2".