Марин Ле Пен выступила за выход Франции из НАТО

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен считает необходимым, чтобы Франция вышла из НАТО и усилила собственные вооруженные силы. Об этом говорится в опубликованной программе из 144 пунктов, с которой Ле Пен пойдет на президентские выборы 2017 года, передает ТАСС.

"Считаю необходимым, чтобы Франция покинула военное командование НАТО, с целью предотвратить ее возможное втягивание в войны, которые не отвечают ее интересам", - указывает Марин Ле Пен в разделе "Заставить уважать Францию".

Марин Ле Пен в случае избрания президентом Франции берет обязательство "увеличить в ходе первого же года пятилетнего срока военный бюджет до уровня в 2% ВВП и достичь уровня в 3% от ВВП к концу этого срока".

"Данные значительные усилия позволят, в частности, профинансировать строительство второго авианосца, который будет назван "Ришелье", и его наличие является необходимым условиемдля обеспечения постоянного присутствия ВМС Франции на морях и океанах", - подчеркивает Ле Пен. Она намерена также увеличить численность французских вооруженных сил на 50 тыс. человек, что позволит довести их до уровня 2007 года.

Лидер "Национального фронта" заверяет, что обеспечит успешное финансирование и перевооружение как ядерных сил страны, так и других ее видов вооруженных сил.

"Во Франции также необходимо постепенно восстановить воинскую обязанность, минимальный срок которой будет равен трем месяцам", - считает она.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.