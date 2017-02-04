 

Сеть универмагов в США отказалась от бренда дочери Трампа

 

Сеть американских универмагов Neiman Marcus сегодня отказалась закупать для продажи модные изделия фирмы дочери президента США Иванки Трамп. Neiman Marcus, штаб-квартира которой расположена в Далласе (штат Техас), мотивировала решение низким спросом на указанные товары, передает ТАСС.

"Мы продаем сравнительно немного драгоценных украшений от Иванки Трамп, регулярно обновляем ассортимент товаров в наших магазинах и на сайте, основываясь на продуктивности", - пояснила пресс-служба Neiman Marcus, которая насчитывает 42 универмага.

Ранее о таком же решении объявила сеть универмагов Nordstrom из-за низкого спроса. Журнал не выявил какой-либо взаимосвязи между решением сети универмагов и действиями противников Трампа, которые призывают не покупать изделия фирмы его дочери, а также других товаров, производимых предприятиями, принадлежащими президенту США.

35-летняя Иванка выпускала собственные линии ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Она активно помогала отцу вести избирательную кампанию, в том числе принимая участие в агитационных митингах и публичных выступлениях. Она также обещала временно перестать управлять своей фирмой, выпускающей одежду и украшения.

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