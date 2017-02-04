В Китае проходит «туалетная революция»

За последние два года в Китае было построено и реконструировано 50916 общественных туалетов, что составляет 89,33 процентов от поставленной в трехлетней программе «Туалетная революция» задачи. Об этом сообщил глава Государственного управления по делам туризма Китая Ли Цзиньцзао на прошедшем в Гуанчжоу Всекитайском выездном совещании по реализации этой программы, передает Синьхуа.

Как отметил Ли Цзиньцзао, ситуация с туалетами в Китае улучшается не только в количественном, но и в качественном выражении. Работа по строительству и реконструкции туалетов проводится в строгом соответствии с национальным стандартами, согласно которым общественные туалеты должны иметься в достаточном количестве, поддерживаться в чистом состоянии и без неприятного запаха, эффективно управляться и быть бесплатными.

Настоящего прорыва в области строения туалетов удалось достичь в центральных и западных районах Китая, существенный прогресс в этом вопросе наблюдается также в районах вдоль туристических автомагистралей и в сельской местности.

Благодаря прилагаемым усилиям заметно сократилось количество жалоб, связанных с общественными туалетами, со стороны туристов, добавил Ли Цзиньцзао.