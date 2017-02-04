 

Обложка Spiegel с Трампом и статуей Свободы вызвала скандал

 

Влиятельный немецкий еженедельник Der Spiegel вызвал волну критики из-за обложки, на которой изображен президент США Дональд Трамп, обезглавливающий статую Свободы, сообщает ВВС.

Несколько немецких газет раскритиковали изображение, а зампредседателя Европарламента назвал обложку безвкусной.

Художник Эдель Родригес заявил, что изображение символизирует "обезглавливание демократии".

Отношения между США и Германией ухудшились с приходом на пост президента Дональда Трампа, который раскритиковал политику немецкого канцлера Ангелы Меркель.

В прошлом месяце он заявил, что ее политика, позволяющая прибывать в страну огромному количеству мигрантов, была "катастрофической ошибкой".

Его советник по торговле также недавно раскритиковал Германию за, по его мнению, получение несправедливых торговых преимуществ от заниженного курса евро.

Родригес, который прибыл в США как политический беженец с Кубы в 1980 году, заявил изданию Washington Post, что хотел сравнить Дональда Трампа и запрещенную в России и других странах группировку "Исламское государство", добавив, что "обе стороны - экстремисты".

Редактор Spiegel Клаус Бринкбаумер в редакционной статье заявил, что Трамп пытается совершить государственный переворот сверху и установить "нелиберальную демократию".

Белый дом ранее обвинял либеральные СМИ в "ложном и безответственном" освещении, призванном очернить президента Трампа и новую администрацию.

Александр Граф Ламбсдорф, член партии Свободных демократов и заместитель главы Европейского парламента, заявил, что обложка больше говорит о журналистах Spiegel, чем о Трампе.

"Обложка использует жертв террора очень скверным образом", - заявил он изданию Bild.

1137 просмотров


Старости
Если Баку выдаст, его казнят в Иране
Если Баку выдаст, его казнят в Иране Haqqin.az из зала суда
Наша погода
Сегодня 8° / 1°
6 Фев 12° / 3°
7 Фев 9° / 2°
8 Фев 8° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.9111 AZN
1 EUR   =   2.0561 AZN
1 RUB   =   0.0322 AZN


Новостная лента

В Белом доме передумали восстанавливать тайные тюрьмы ЦРУ
Обложка Spiegel с Трампом и статуей Свободы вызвала скандал
В Китае проходит «туалетная революция»
Латвия отгородилась от России стеной
Сеть универмагов в США отказалась от бренда дочери Трампа
Марин Ле Пен выступила за выход Франции из НАТО
Молдова требует вывести войска России из Приднестровья
Аэропорт Челябинска эвакуирован из-за угрозы теракта
Госдеп разрешил гражданам исламских стран с визами въезд в США
Иран увеличит добычу нефти вопреки сделке с ОПЕК
Трампа насмешила блокировка его указа американскими судьями
Иранский генерал пригрозил обрушить «ракеты на головы врагов»
Массовые аресты чеченцев в Австрии
Генпрокуратура отчиталась о борьбе с экстремизмом и коррупцией
В Баку похитили сотрудника ГАИ вместе со служебным автомобилем
Хулиганство под псевдонимом АТВ наша реакция
Молдавский президент и Илюмжинов сделали ход конем на доске Путина haqqin.az из Кишинева
Еще один высокопоставленный чиновник на скамье подсудимых аферы, воровство, коррупция
В Украине арестован гражданин Турции обвинение в финансировании терроризма
Последние вести о пропавших нефтяниках
Али Гасанов: «Азербайджан хочет сотрудничества с США»
У жителя Баку изъяли оружие
В Баку арестован торговец ртутью
Австрийский эксперт о приезде армян в Баку эксклюзив
Лукашенко требует уважения наше послесловие