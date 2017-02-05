В Белом доме передумали восстанавливать тайные тюрьмы ЦРУ

Администрация президента Дональда Трампа отказалась от идеи возобновления функционирования тайных тюрем ЦРУ за пределами США. Об этом сообщил сайт газеты The New York Times, передает ТАСС.

Она ссылается на собственные источники, по сведениям которых из уже подготовленного проекта президентского указа на данный счет исключено предложение рассмотреть возможность воссоздания тайных тюрем ЦРУ. Вместо этого авторы документа предлагают более широко использовать пенитенциарное учреждение на базе ВМС США в Гуантанамо (Куба), которое обещал закрыть экс-президент США Барак Обама.