 

В Батуми закрыли школы Гюлена

 

Министерство образования и науки Грузии приостановило авторизацию школы-лицея имени Рефайдина Шахина в черноморском городе Батуми, а также турецкой начальной школы, передает Anadolu.

Согласно информации, выявлена связь лицея с организацией сторонников Фетхуллаха Гюлена – FETÖ.

Национальный центр развития качества образования выявил несоответствия стандартам образования в Грузии в школе-лицее им. Рефайдина Шахина во время проверки.

"Эта школа была авторизирована. Был проведен плановый мониторинг и в школе были выявлены серьезные нарушения, в том числе проблемы, связанные с зачислением учеников. Вчера совет авторизации принял решение и было приостановлено право школы проводить обучение, детей переведут в другие школы", — сказал начальник по связям с общественностью центра Давид Кобахидзе.

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