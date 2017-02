Трамп недоумевает из-за приостановки своего указа

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение в связи с приостановкой выполнения положений исполнительного указа, ужесточающего иммиграционную политику. Свою точку зрения по этому вопросу глава государства обозначил на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter, передает ТАСС.

"Куда катится наша страна, если судья может остановить запрет (министерства) национальной безопасности, и в итоге кто угодно, в том числе люди со скверными намерениями, могут проникнуть в США?" - задался вопросом хозяин Белого дома.

What is our country coming to when a judge can halt a Homeland Security travel ban and anyone, even with bad intentions, can come into U.S.?