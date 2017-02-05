 

Трамп недоумевает из-за приостановки своего указа

 

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение в связи с приостановкой выполнения положений исполнительного указа, ужесточающего иммиграционную политику. Свою точку зрения по этому вопросу глава государства обозначил на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter, передает ТАСС.

"Куда катится наша страна, если судья может остановить запрет (министерства) национальной безопасности, и в итоге кто угодно, в том числе люди со скверными намерениями, могут проникнуть в США?" - задался вопросом хозяин Белого дома.

3 февраля суд в Сиэтле ввел временный запрет на выполнение указа Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима, решение принял судья Джеймс Робарт. Временное запретительное постановление касается президентского исполнительного указа, согласно которому США должны на 90 дней приостановить въезд в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны.

Робарт рассматривает иск, направленный на отмену положений указов президента США об ужесточении иммиграционного контроля, который ранее подала в федеральный суд Сиэтла генеральная прокуратура штата Вашингтон. Как отмечал генпрокурор штата Боб Фергюсон, он добивается того, чтобы суд признал данные меры неконституционными. К иску впоследствии присоединились власти штата Миннесота. Временный запрет на выполнение указа, введенный Робартом, будет действовать, пока данный иск рассматривается судом.

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