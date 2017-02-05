 

Исследователи назвали вероятные причины конца света

 

Исследователи Института будущего человечества при философском факультете Оксфордского университета в Великобритании опубликовали доклад, где перечисляются основные, по их мнению, события, которые потенциально могут привести к уничтожению человечества, пишет издание The Daily Mail.

Специалисты предполагают, что наибольшие угрозы для существования жизни на Земле в настоящее время представляют пандемия, климатические изменения и ядерная война. Правительства стран мира, отмечают авторы доклада, в сегодняшних реалиях предпринимают недостаточно усилий для того, чтобы обезопасить планету от потенциальных угроз.

Доклад "Экзистенциальный риск. Дипломатия и управление" базируется на опросе многочисленных экспертов, принимающих участие в специализированных мероприятиях, проводимых Оксфордском и Кембриджском университетами.

Авторы исследования призывают власти обратить пристальное внимание на обозначенные в документе проблемы.

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