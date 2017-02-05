Азербайджанский олигарх продает имущество, чтобы откупиться

На днях российские СМИ сообщили о том, что компания российского миллиардера Вагифа Мамишева продала компании Setl Group Максима Шубарева два участка на Яхтенной улице, полученные от правительства Санкт-Петербурга.

Благодаря сделке, оцениваемой в 1,7 миллиарда рублей, бизнесмен азербайджанского происхождения смог полностью погасить валютный кредит, взятый в банке «Санкт-Петербург».

Однако «Петербургская газета» предположила, что на самом деле продажа активов понадобилась олигарху для того, чтобы откупиться от следствия, чтобы его не обвиняли в причастности к убийству брата криминального авторитета Эльчина Исмаилова.

«Сегодня продажу земельных участков Вагиф Мамишев объяснил необходимостью погашения валютного кредита перед банком «Санкт-Петербург». После падения курса рубля бизнесмен задолжал кредитной организации три миллиарда рублей. Но кроме пояснений самого коммерсанта, есть предположения, зачем Мамишеву могли понадобиться деньги», - пишет «Петербургская газета».

В декабре прошлого года СМИ распространили информацию о том, что петербургские следователи отрабатывали версию причастности Мамишева к убийству. В июне прошлого года некий Эмиль Гусейнов застрелил 43-летнего азербайджанца Исмаилова на Софийской овощебазе. Когда на 27-летнего стрелка набросились торговцы овощебазы с вопросом о заказчике убийства, Гусейнов несколько раз прокричал: «Вагиф!».

Сам олигарх, являющийся главой азербайджанской диаспоры города на Неве, тогда заявил журналистам, что его «не вызывали в правоохранительные органы и не допрашивали по поводу убийства», посетовав, что подобные инсинуации наносят ущерб его деловой репутации.

Издание также отмечает, что несмотря на имеющиеся проблемы, Вагиф Мамишев упрочил свои позиции в Санкт-Петербурге.

"В минувшем ноябре новым замглавы администрации Красносельского района стал племянник олигарха, 29-летний Низами Мамишев. Бывший директор клуба смешанных единоборств «Мамишев файт тим» будет курировать молодежную политику, физкультуру и спорт», - пишет «Петербургская газета».