Синоптики обещают умеренную погоду в Баку

Сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, местами слабый туман. Ветер умеренный юго-западный. Температура воздуха ночью 0-2, днем 5-9 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 769 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 65-70%.

Как сообщили в Национальном департаменте по гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в районах погода ожидается в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер западный, в горах местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 0-5 мороза, днем 6-11 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем от 3 мороза до 2 градусов тепла.