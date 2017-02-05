 

«Похищенного» сотрудника ГАИ уволят из МВД

Автор: Отдел информации 

Накануне СМИ облетела информация о похищении сотрудника ГАИ в Баку. Сотрудник ГАИ Алиш Керимов припарковал служебный автомобиль на обочине дороги рядом с управлением полиции, не сообщив ничего своему начальству, и исчез в неизвестном направлении.

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы МВД полковник Эхсан Захидов,  пропавший сотрудник ГАИ уже найден. Он сказал, что не выходил на связь потому, что не знал, что его ищут.

Оказалось, что к концу рабочего дня он встретил своего знакомого и ушел вместе с ним. При этом Алиш Керимов припарковал вверенный ему автомобиль на обочине дороги и ничего не сообщил своему начальству.

Эхсан Захидов также отметил, что скорее всего сотрудник ГАИ Алиш Керимов будет уволен за допущенную халатность.

Отметим, что по одной из версий сотрудник ГАИ пытался скрыться из-за наличия крупных долгов. Он проиграл крупную сумму денег в азартных играх.

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