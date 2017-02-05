 

Турция депортировала проституток из Азербайджана видео

Автор: Отдел информации 

В результате спецоперации, проведенной турецкой полицией в гостиницах и увеселительных заведениях Силиври (район в провинции Стамбул на побережье Мраморного моря), по подозрению в занятии проституцией задержаны 84 женщины из стран СНГ.

Все задержанные переведены в депортационный центр, откуда будут отправлены на родину, сообщает Haberler.

Среди выдворяемых из Турции оказались гражданки Азербайджана, Молдовы, Украины, Беларуси, России, Узбекистана, Армении, Киргизии,  а также уроженки Грузии и Марокко.

Сразу после задержания жрицы любви прошли медицинский осмотр. У некоторых из них обнаружены признаки ВИЧ, гепатита С, сифилиса и других венерических заболеваний.

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