ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня

ВС Армении за минувшие сутки, применив крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта, в целом, 6 раз, сообщает в воскресенье Министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района и на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах Газахского района, в селе Агбулаг Товузского района и в селе Гаравеллилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированного села Сарыджалы Агдамского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Джебраильского района.