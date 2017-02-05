Трамп: «Лучше поладить с Россией, чем наоборот»

Президент США Дональд Трамп в интервью прокомментировал перспективы взаимоотношений с российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что «понятия не имеет», сможет ли поладить с президентом РФ, передает телеканал Fox News.

«Я уважаю Путина. Вообще я уважаю многих людей. Но это не означает, что я смогу поладить с ним», — отметил Трамп.

В то же время он подчеркнул, что «лучше поладить с Россией, чем наоборот».

«Если Россия помогает нам в борьбе с „Исламским государством“ и исламским терроризмом по всему миру, а эта борьба является основной, то это здорово», — подчеркнул президент США.