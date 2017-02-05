Глобальный экономический кризис выявил интересную деталь: менее уязвимой оказалась экономика тех государств, где более высокий, по сравнению с другими странами, удельный вес безналичных расчетов. Чем меньше в обороте наличности и больше безналичных расчетов, тем стабильнее экономика, меньше объем теневого оборота, коррупции, более высок, наконец, уровень финансовой грамотности населения.

Менее других пострадала от кризисных потрясений экономика Бельгии, где объем безналичных расчетов составляет 93%, Франции - 92%, Швеции, Великобритании, Канаде – по 90%. Население этих стран имеет по две дебетовые карты в среднем на каждого, и уже почти забыло про денежные купюры.

Даже в маленьких городках Швеции и Финляндии плата за проезд в общественном транспорте осуществляется SMS-cообщениями, а в США клиенты ресторанов указывают долю чаевых при расчете банковской картой в ресторане. Удивительно, но и в крошечном островном государстве Папуа - Новая Гвинея, где населенные пункты окружены джунглями и куда можно добраться только на вертолете, в магазинах и гостиницах можно спокойно все оплачивать посредством банковской карты.

В общем, мировая экономика движется к безденежному обществу. Сингапур, к примеру, уже объявил, что намерен полностью отказаться от наличных платежей.

А вот у нас в Азербайджане, несмотря на то, что эксперты Viza выражают удовлетворение уровнем распространения дебетовых карт, ее владельцы замучаются, пока найдут где-нибудь в пригороде магазин средних размеров с POS-терминалом, не говоря уже о небольших предприятиях торговли и услуг. В десятках местных магазинов и кафе продавцы и официанты при виде банковской карты только пожимают плечами.

В принципе, эта проблема вполне решаема, более того, многое по обеспечению населения Азербайджана банковскими картами уже сделано. Проблема в стойком нежелании предприятий обзаводиться POS-терминалами. Впрочем, и люди пока больше предпочитает хрустящие купюры и звонкие монеты, чем банковские карты, хоть и соглашаются, что карта – это удобно.

Двумя руками за отмену наличных расчетов и полный переход на безналичные расчеты депутат Милли Меджлиса Али Масимов, считая, что это было бы идеальным вариантом для Азербайджана.

«Но для этого, увы, у нас пока нет необходимой инфраструктуры и ментальной готовности населения. Хотя и проводится политика по расширению безналичных расчетов, нам пока далеко до европейских стран, где чуть ли не в каждом киоске есть POS-терминалы и у каждого жителя страны банковская карта.

Вместе с тем снижение до минимума безналичных расчетов позволит решить очень важные проблемы, связанные с уклонением от уплаты налогов, борьбой с теневой экономикой. Пока же действует закон, который предусматривает планку наличных расчетов, то есть выше нее можно расплачиваться только безналичными. Быстрый и повсеместный отказ от наличных платежей пока невозможен, для этого необходимо время, чтобы больше людей имели банковские карты, была максимально расширена POS-cистема в стране», - отметил депутат в беседе с haqqin.az.

Такого же мнения придерживается и эксперт-экономист Акрам Гасанов, уверенный, что полное вытеснение наличных и переход к безналичному расчету в Азербайджане неизбежен.

«Процесс уже начался. Это оптимальный путь к укреплению стабильности экономики, обеспечению прозрачности доходов и расходов, повышению поступлений в госбюджет, значительному ограничению коррупции. С этого года вступил в силу закон об ограничении наличных расчетов для юридических лиц, разработан целый перечень действий, которые предприятия могут осуществить только безналичным путем.

Вопрос о постепенном ограничении наличных расчетов поднимался Центральным банком Азербайджана еще в 2002 году, но, к сожалению, не нашел должного отклика от других министерств и ведомств. Уже тогда был подготовлен законопроект об ограничении наличных расчетов, но тогда был сделан вывод, что население пока психологически не готово к пользованию банковскими картами, поэтому ограничивать наличные расчёты надо постепенно. Но вот прошло 16 лет, и в ментальности по отношению к современному виду расчетов банковской картой ничего не изменилось...

Если в Дании, Швеции и Канаде снизить уровень безналичных расчетов среди физических лиц до оптимальных 10% и ниже удалось путем повышения финансовой грамотности, то в восточных странах, таких как Сингапур и Южная Корея, это делалось из-под палки, жесткими административными решениями.

Азербайджан же выбрал, на мой взгляд, абсолютно верный путь, по которому идут ведущие экономики Азии. Наше правительство начало с юридических лиц, и очень скоро практика безналичных расчетов будет распространена на физические лица. Года два-три назад это можно было бы осуществить безболезненно, так как существовало достаточно высокое доверие к банкам. После закрытия ряда банков такого доверия уже нет, тогда как все безналичные расчеты в Азербайджане проводятся через банковскую систему.

В крайнем случае, государство может создать альтернативу в виде небанковских структур по проведению безналичных расчетов. Такие структуры есть в европейских странах и России. Они не занимаются кредитованием, осуществляя только расчеты. Таким образом может быть создана альтернатива для тех, кто не доверяет банкам.

При последовательном проведении начавшегося процесса ограничения наличных расчетов, примерно года через три, Азербайджан сможет снизить до 10% наличные расчёты среди физических лиц», - считает эксперт.