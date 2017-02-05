Азербайджан объявил туризм одной из приоритетных сфер экономики. И успехи уже видны, но этого мало. В беседе с haqqin.az специалисты предлагают совершить в Азербайджане как минимум «туалетную революцию» ради развития туризма, используя опыт Китая.

Отметим, что в Китайской Народной Республике намерены устроить «туалетную революцию» ради роста турпотока в страну. Объявляя новый план для турсектора, власти Китая заявили, что инвестируют 2 трлн юаней ($290 млрд.) в область туризма до 2020 года. При этом, согласно плану, в Китае до 2020 года отремонтируют и построят в общей сложности 100 тысяч общественных уборных.

Причиной модернизации стали массовые жалобы на уровень гигиены в туалетах, расположенных в популярных туристических местах. Правительство КНР прогнозирует, что благодаря этим усилиям число иностранных туристов к 2020 году вырастет до 150 млн.

Между тем, председатель Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров признал, что сложно развивать туризм, когда в стране не хватает туалетов.

«В вопросе развития туристического сектора страны чиновники пытаются решать только глобальные вопросы. Но надо начинать с малого. В столице туалеты общественного пользования отсутствуют во многих популярных для отдыха местах (например, на пляжах) или на туристических маршрутах. Но в основном туристы сталкиваются с этой проблемой во время туров по регионам Азербайджана. Конечно, на трассах есть закусочные, ларьки, где пристроены и уборные комнаты. Но они настолько в убогом состоянии, что только отчаявшиеся решаются войти туда. Казалось бы, мелочь, но это отпугивает иностранцев», - заявил Багиров.

В последние годы значительно выросло количество туристов, посетивших Азербайджан. «В марте - в предпраздничные дни вновь начнет расти поток гостей из СНГ и арабских стран. Нам надо перестать пугать туристов. Необходимо создать цивилизованные общественные туалеты в местах, которые пользуются большой популярностью у туристов. Через каждые 10-20 км вдоль автомобильных трасс нужно построить аккуратные магазины, кафе и общественные туалеты. Предприниматели с радостью возьмутся за это, особенно если им поможет государство», - сказал он.

В свою очередь, глава Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов заявил haqqin.az, что общественные туалеты – глобальная проблема Азербайджана.

«Даже в приличных ресторанах, которые пользуются популярностью у населения, уборные комнаты оставляют желать лучшего. Мне регулярно приходится отчитывать владельцев объектов общепита в Баку за неприличное состояние туалетов. В регионах и вовсе плачевное состояние. Если вы спросите у местных жителей, где поблизости есть сортир, то уверен, что многие скажут: «Вон там, видите, кусты? Вот прямо туда!». А ведь во многих странах даже в лесу имеются туалетные будки, но в Азербайджане в населенных местах их нет», - заявил Гусейнов.

По его словам, чтобы удовлетворить потребности местного населения и иностранцев в туалетах, необходимо улучшить «туалетную инфраструктуру» и увеличить количество уборных как минимум в три раза. Это не обойдется дорого государственному бюджету. Расходы на строительство одного туалета составят порядка 600 манатов.

По мнению Гусейнова, не будет недостатка и в желающих проследить за чистотой. «Найти работу в регионах не всегда легко, поэтому с набором технического персонала не возникнет проблем».

«Можно провести тендер на строительство общественных туалетов. Не секрет, что, к примеру, в Индии нехватка туалетов является острой проблемой. Многих туристов это отпугивает. Чтобы Азербайджан не столкнулся с такой же ситуацией, должны быть приняты меры на государственном уровне. Не будет туалетов – не будет и развития туризма», - подчеркнул эксперт.