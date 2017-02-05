В США передумали воссоздавать секретные тюрьмы ЦРУ

Администрация США готова отказаться от идеи воссоздания секретных тюрем ЦРУ, сообщила в субботу газета New York Times.

Ссылаясь на нескольких официальных лиц, знакомых с вопросом, издание пишет, что "в четверг Белый дом распространил среди сотрудников Совета национальной безопасности новую версию проекта, в которой отсутствует упоминание о тюрьмах ЦРУ".

"Белый дом, похоже, отказался от рассмотрения вопроса о воссоздании за рубежом секретных тюрем, в которых ЦРУ в свое время пытало подозреваемых в причастности к терроризму, после того как ставший достоянием гласности проект исполнительного указа вызвал несогласие представителей обеих партий в Конгрессе США и членов кабинета", — говорится в материале.

В то же время, подчеркивается в статье, в проекте документа "сохранились другие фрагменты оригинальной версии, нацеленной на более серьезное использование военной тюрьмы в Гуантанамо, которую пыталась закрыть предыдущая администрация Барака Обамы". Издание также отмечает, что эти пункты "соответствуют многочисленным заверениям президента Дональда Трампа, включая призыв направлять туда вновь пойманных террористов и прекратить переправку узников из этой тюрьмы" в другие страны.