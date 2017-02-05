Со времен Советского Союза в Азербайджане существует список профессий, запрещенных для женщин, которое международное сообщество считает дискриминационным. К примеру, в прошлом году запреты на профессию осудила ООН.

Сейчас в Азербайджане Трудовой кодекс запрещает женщинам работать во многих сферах. Им запрещено трудиться в шахтах, запрещены работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей выше 15 килограммов вручную и т.д. Любопытно, что поднимать двух-трех летнего ребенка законом не запрещено, а ведь в этом возрасте дети и весят примерно 15 килограммов.

Как бы там ни было, но сейчас на постсоветском пространстве начался процесс обновления и пересмотра списка запрещенных для женщин профессий. Ведь действительно, многие из них могли устареть, исчезнуть, могли поменяться и сами условия труда.

Как обстоит ситуация в Азербайджане? Не собираются ли в нашей стране пересматривать список нежелательных профессий для женщин?

Отвечая на вопросы haqqin.az глава отдела по общественным связям Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Эльман Бабаев заявил, что азербайджанское трудовое законодательство соответствует принципам Международной организации труда (МОТ).

Как сказали в министерстве, действительно, женщинам запрещен тяжелый труд или работа в тяжелых условиях, в том числе и в шахтах.

«В 1992 году Азербайджанская Республика ратифицировала конвенцию, касающуюся всех видов подземных работ с использованием труда женщин, которая как раз и запрещает использование женского труда», - заявили в ведомстве.

Кроме того, взятые Азербайджаном обязательства нашли отражение в Трудовом кодексе (статьи 241, 242). Речь идет об ограничениях на работу в ночное время, сверхурочную работу и труд в выходные дни.

В министерстве считают, что на самом деле здесь речь не идет об ограничении прав женщин, наоборот, дело в гуманном обращении и защите их прав. Ведь, скажем, пособия, льготы не считаются дискриминацией?

Тем не менее, в ведомстве признают, что международные организации сейчас пересматривают свой подход в отношении прав женщин в сторону расширения возможностей для трудоустройства и равноправия с мужчинами при создании соответствующих условий.

«В ратифицированной Азербайджаном 20-й статье Европейской Социальной хартии отмечается необходимость создания равных условий для труда женщин и мужчин», - отметил Эльман Бабаев.

В связи с этим в Азербайджане в настоящий момент обсуждаются поправки, соответствующие современным требованиям и обеспечивающие равные права на труд как мужчин, так и женщин.

Таким образом, законопроект о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Азербайджана запрещает женщинам работать на опасных производствах, в том числе в отраслях тяжелой промышленности, создается перечень работ под землей, которыми запрещено заниматься беременным и женщинам с малолетними детьми.