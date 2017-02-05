 

В Азербайджане психолог и жнец, и жрец, и на дуде игрец новое время - новые проблемы

Автор: Наир Алиев, автор haqqin.az 

В социальных сетях не стихают горячие споры на тему профессионального соответствия азербайджанских психологов. Поводом стал недавний суицид как раз одного из психологов. А ведь казалось, что у людей этой профессии должны быть стальные нервы, холодный рассудок и трезвый взгляд на жизнь.

…Мода обращений к психологам пришла в Азербайджан вместе с турецкими сериалами, в которых герои, застрявшие в пучине личных отношений и семейных передряг, обращаются к психологу, а тот находит верный путь сохранения согласия в семье.

Сейчас почти во всех частных медицинских учреждениях страны открыты кабинеты психолога. Они работают в частных школах и детских садах в Баку.

Для того, чтобы стать психологом, не обязательно иметь медицинское образование, психолог – не психиатр. И потому доступность специальных курсов, увы, плодит специалистов, профессионализм которых вызывает серьезные сомнения.

Поле деятельности психологов - поведение человека и его психические реакции, легкие неврозы, которые не нуждаются в медицинском лечении. Эти неврозы бытового характера носят поведенческий характер. Психолог находит причины проблем и дает советы как их устранить.

Есть разные направления психологии: педагогическая, биологическая, спортивная, трудовая, юридическая, психология управления и даже космическая психология.

На Западе у психологов узкое направление: если детский психолог, то в школе, если юридический - то в суде, спортивный в спортзале и т.д. В Азербайджане же психолог «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Он дает рекомендации о том, как успокоить истеричного ребенка, на телевидении делает психоанализ террористов, оценивает психологию недружественного народа, а между делом дает консультации по вопросам взаимодействия личности и социума.

Даже в такой стране как США, где обращение к психологам такое же повседневное дело, как поход к стоматологу, нет всезнающих специалистов.

Известный невропатолог Азад Исазаде отмечает, что образование психолога можно получить в различных вузах и на частных курсах. Пройдя специализацию, можно сменить одно направление на другое. «Чтобы стать практическим психологом, необходимо как минимум 1200 часов специальной подготовки и прохождения различных тренингов для освоения профессиональных качеств. Только после этого новоявленного специалиста можно допустить к консультативной работе».

По словам эксперта, в тех учреждениях, где предлагают пройти курсы психологии, царит неразбериха. «Да и вообще там нет никакой ясности: кто и на каких основаниях берется учить этой профессии».

По мнению Исазаде, курсы, как минимум, должны быть лицензированы государственной структурой. Это может привнести хоть какую-то ответственность в подготовке специалистов-психологов.

«Учитывая влияние глобализации, услуги психологов в Азербайджане будут пользоваться все большей популярностью. У людей всегда будет потребность в устранении или коррекции разного рода психологических или поведенческих проблем. Как и в любом другом деле, здесь также существует угроза ошибиться с выбором специалиста. Насколько широка сфера психологии, настолько же широк спектр ущерба от непрофессионализма психологов», заявил Исазаде.

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