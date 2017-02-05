В этом году исполняется 75 лет с начала битвы за Кавказ, ставшей самой продолжительной военной операцией Великой Отечественной войны, продолжавшейся с 25 июля 1942 года по 9 зоктября 1943-го. В боях за оборону Кавказа Героями Советского Союза стали 138 человек. Огромная тяжесть в переломном для страны сражении легла на плечи воинов из советских республик Закавказья.

На днях российское издание «Открытая Россия» обнародовало новые любопытные факты о роли азербайджанских национальных дивизий в битве за Кавказ.

В начале битвы за Кавказ в распоряжении Северо-Кавказского и Закавказского фронтов были три азербайджанские дивизии: 223-я, 402-я и 416-я.

Большинство национальных формирований было сосредоточено на грозненско-бакинском направлении (Северная группа войск Закавказского фронта) и на перевалах Главного Кавказского хребта (части 46-й армии).

Немецкое командование было невысокого мнения о боевых качествах национальных дивизий Красной армии. В справке германского штаба сухопутных войск они оценивались как «неполноценные войска». Считалось, что бойцы-кавказцы враждебны к советской власти, а потому склонны к коллаборационизму.

Неожиданно для себя гитлеровцы вскоре убедились: советские войска на Северном Кавказе обороняются ожесточенно и умело.

Азербайджанцы отличились в боях 9-го стрелкового корпуса под станицей Ищерской в октябре 1942-го. Прошедший всю войну участник битвы за Кавказ историк Борис Григорьевич Тартаковский и спустя 60 лет считал те бои советской пехоты против немецких танков «олицетворением самой сущности войны со всеми ее ужасами и бесчеловечностью».

В конце ноября войска 37-й, 9-й и 44-й армий перешли в наступление по всему фронту Северной группы. Операция велась под давлением Ставки, требовавшей не ослаблять нажима на противника и не допустить переброски дивизий под Сталинград.

Советские войска несли тяжелейшие потери, практически не имели продвижения вперед, а противнику удалось отправить на север две подвижные дивизии - 23-ю танковую и СС «Викинг».

Уже 7 декабря наступление пришлось приостановить. В докладе Военному совету фронта начальник штаба генерал-лейтенант А.И. Антонов сообщал: «Войска Северной группы какого-либо значительного успеха не достигли... и план наступательной операции фактически был сорван». Но спустя три дня наступление вновь приказано было возобновить.

В составе 44-й армии наступали 402-я, 416-я и 223-я азербайджанские дивизии. Вскоре на южном берегу Терека в наступление перешли части 58-й армии, в составе которой были и несколько дивизий смешанного национального состава.

Основная тяжесть этих атак выпала на дивизии, укомплектованные представителями закавказских народов. Несмотря на то, что соединения несли огромные потери, а сама операция зашла в тупик, плохо обученные, необстрелянные, голодные, полураздетые бойцы показывали образцы мужества и героизма.

В одной из аналитических записок о высоких потерях в азербайджанских дивизиях начальник штаба Северной группы генерал-майор А.А. Забатуев докладывал: «Пехотинцы азербайджанской национальности смело шли вперед и не отступали перед танковыми атаками, но зачастую без поддержки огня бронебойщиков, не умея должным образом применять противотанковые гранаты и бутылки, поэтому несли большие потери».

«В 1943 год национальные дивизии вступили в измотанном состоянии. Большинство из них на время было выведено во второй эшелон или на второстепенные участки обороны. Но в кровопролитных сражениях на Кавказе за счет огромных жертв они приобрели закалку и боевой опыт, которыми во многом и ковалась наша общая победа» - пишет российское издание.