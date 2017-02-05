Переход маната на плавающий валютный курс основательно ударил по ресторанному бизнесу Баку. Население стало экономнее в своих тратах и гораздо реже и скромнее отмечает семейные и прочие торжества в ресторанах. Даже самые популярные дома торжеств ныне практически пустуют. Если раньше свадьбы, которые у нас принято отмечать с размахом, были главным источником дохода для таких заведений, то теперь два-три таких праздника в месяц - уже за счастья для рестораторов.

Кто-то уже настолько отчаялся, что закрыл свои заведения. А что делать, если неуемный рост цен на продукты вынудил сделать дороже и ресторанную кухню, и услуги. Сегодня набор на одного гостя из нескольких немудрящих блюд обходится приглашающей стороне минимум в 50 манатов, что, естественно, отпугивает клиентов.

Однако народ уже отвык справлять свадьбы, отмечать юбилеи и защиту диссертаций в домашних условиях, и потому каждому торжеству предшествует изнурительный поиск сносных по цене и достаточно комфортабельных мест.

Есть и другая сторона вопроса – гости. Учитывая, что подарок виновникам торжества у нас традиционно преподносится в виде денег, публика стала реже и менее радостно откликаться на приглашения, ведь у нас считается неприличным вручать сумму, не превышающую вдвое затраченные на твое угощение средства. Вот и подсчитайте, во что это гостю станет…

А если в месяц сразу двое-трое родственников или знакомых вступают в брак или выдают замуж-женят детей, к тому же из одной семьи приглашен не один человек? Впрочем, все уже давно всё подсчитали и под благовидным предлогом стараются увильнуть от приглашения.

Но особенно тяжко в финансовом плане приходится все же отмечающим то или иное событие. haqqin.az предпринял мини-мониторинг цен в бакинских домах торжеств, чтобы выяснить, как отразился кризис на их расценках.

Как ни странно, главный администратор дома торжеств «Миллениум» заявил, что их цены по-прежнему не превышают 27-28 манатов.

«Благодаря доступным ценам, клиенты у нас есть, но их число, тем не менее, не идет ни в какое сравнение с прежними годами. Ну как тут поднять цены, если и такие клиентов не устраивают?», - отметил он.

Правда, как объяснил администратор, до нынешнего мая они обеспечены, так как клиенты на все это время уже внесли предоплату, и цены они пока менять не будет. Однако не исключил, к лету они их пересмотрят.

В доме торжеств «Su sonası» пожаловались, что у них сейчас критическая ситуация: из-за отсутствия заказов на проведение свадеб резко уменьшились их заработки.

«В нашем ресторане ныне отмечают не более трех свадеб в месяц, тогда как раньше они здесь были каждый день. Мы почти закрылись, открываемся лишь на два-три дня в месяц…», - дружно вздыхает персонал «Su sonası».

Такая же картина и в доме торжеств «Сона». По словам его менеджеров, их заказы сократились на 80%.

«А ведь мы не меняли наши цены. Меню нашего ресторана на одного клиента – 35-36 манатов. Есть, конечно, и более дорогое меню, но на него клиентов уже и вовсе нет. Между тем скоро работать по старым расценкам станет вообще невозможно, все подорожало, особенно мясо: раньше платили за килограмм 7 манатов, а теперь оно стоит уже 11. Так что средний набор блюд придется и нам повысить манатов на 12», - предполагает сотрудник ресторана Эльнур Алиев.

Он же рассказал, что администрация дома торжеств категорически отказывается уменьшать число блюд в меню, как этого требуют некоторые заказчики свадеб. «Мало того что накрытый стол выглядит полупустым, так еще и гости недовольны. Ведь на свадьбах пьют алкогольные напитки и, естественно, нужна и основательная закуска. Подвыпившие гости начинают предъявлять претензии персоналу, куда, мол, дели еду», - объяснил он такое решение.

В доме торжеств «Узеир», как и в других, администратор Самир Велиев сетовал, что несмотря на 20% скидку количество желающих справить здесь свадьбу все уменьшается. За весь январь здесь было всего две свадьбы, а на февраль и подавно заказов нет.

В доме торжеств «Егяна» тоже в панике из-за отсутствия клиентов. Работник ресторана, попросивший не называть его имя, удивлялся: раньше место здесь стоило 75-80 манатов, а от клиентов отбоя, а сейчас 45 манатов, а посетители практически исчезли.

В общем, цены в ресторанах Баку, оказывается, даже упали, однако клиенты стали обходить их стороной. Вывод один: люди приберегают деньги на насущные нужды, не до застолий сейчас…