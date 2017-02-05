 

Американского школьника избили за поддержку Трампа

 

В штате Миссури группа школьников средних классов напала на 12-летнего сверстника из-за разногласий по поводу политики нового президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал KMOV.

Инцидент произошел в школьном автобусе в окрестностях Сент-Луиса. Подростки поспорили о планах Трампа построить стену на границе с Мексикой. Оппоненты сторонника президента, не ограничившись словесными аргументами, толкнули его и нанесли несколько ударов.

Стычка была запечатлена на сотовый телефон, фрагменты видео включены в репортаж. На кадрах видно, что у пострадавшего красная кепка с девизом Трампа «Сделаем Америку снова великой».

«У меня ощущение, что моему сыну преподали урок в назидание другим», — сказала журналистам мать мальчика Кристина Кортина.

Местная школьная администрация заявила, что было проведено расследование, и к его участникам применены дисциплинарные меры. Она добавила, что работает над тем, чтобы снизить напряженность и достичь взаимопонимания.

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