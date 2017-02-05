Многие олигархи, сотнями миллионов, если не миллиардами, выводившие деньги из Азербайджана, брали кредиты, которые не возвращали и тем самым нанесли серьезный удар по удар азербайджанской экономике. И, уже очевидно, что богатейшие люди страны не смогут вернуть свои долги, у многих из них они буквально «закопаны в песок» - остались нереализованными проекты, которые, в общем-то, и до кризиса выглядели невыполнимыми.

Но кто же из азербайджанских бизнесменов имеет самые большие долги? Об этом haqqin.az рассказал известный банковский эксперт, юрист Акрам Гасанов.

Но сначала небольшое отступление. В Украине, испытывающей во многом схожие с Азербайджаном проблемы, долги самых богатых бизнесменов в 4 (!) раза больше, чем Украина планирует одолжить у Международного валютного фонда в течение 2017-2018 гг.

Самым крупным должником, по оценкам украинских СМИ, является Игорь Коломойский, сумма долгов которого составила 16,128 млрд долл. против стоимости активов в 1,100 млрд долл.

Среди самых крупных должников - и совладелец группы Индустриальный Союз Донбасса Сергей Тарута (долг - 3 млрд долл.) и владелец Ferrexpo Константин Жеваго (долг в 2,942 млрд долл., причем 2,892 млрд. сформировано через собственный банк).

В этот список попал Ринат Ахметов (5,231 млрд долл.), Леонид Климов (долг 346 млн долл.) и многие другие.

Общая сумма долгов, которую двадцать самых крупных должников Украины должны вернуть кредиторам, государству и населению, составляет более 40 млрд долл., а сумма траншей МВФ, которые рассчитывает привлечь правительство Украины до 2019 года, составляет 9,9 млрд долл.

Возвращаясь к Азербайджану. По словам Акрама Гасанова, в отличие от Украины, в Азербайджане есть проблема - полная непрозрачность.

«Мы лишь знаем о долгах таких олигархов, как Низами Пириев, Ибрагим Неграмли, Дуньямин Халилов и прочих, чьи имена фигурировали в прессе в качестве злостных неплательщиков кредитов Международного банка Азербайджана. Сумма долгов каждого из них исчисляется в сотнях миллионов долларов. Но сказать точно, кто сколько должен, у кого больше и т.п. мне трудно, поскольку ни правоохранительные органы, ни «Аграркредит», который управляет проблемными активами МБА, точные цифры не обнародовали. Но очевидно, что крупнейшие долги именно перед МБА. И точно так же, как в Украине, эти суммы в целом в разы больше суммы, которую мы одалживаем сегодня у международных структур», заявил эксперт.

По словам Гасанова, если суммировать долги кредитных олигархов перед всеми местными банками (в частности, уже обанкротившимися вроде «Стандард Банка», «Техника банка» и т.п.), может получиться цифра, сопоставимая с валютными резервами страны.

«Считаю важным отметить следующий момент. В нашем случае фактический долг отличается от формального, приписываемого кредитных олигархам. Да, конечно, негодяи они еще те: присвоили, растратили, спрятали и т.п. Но не все. Довольно внушительную часть они поделили с владельцами и/или руководителями банков.

В частности, в случае с МБА очевидно, что не только Джахангир Гаджиев, но и его команда имела свою долю во всем этом. То же самое касается и «Стандард Банка», и «Техника банка» и прочих, где в первую очередь долю (откаты) имели не менеджеры, а владельцы этих частных банков. Но об этом почему-то сегодня пока мало говорят. Не исключено, что крупнейшими олигархами, присвоившими себе деньги банков, являются сами владельцы этих банков. Не исключено участие во всем этом и представителей Центробанка, который кредитовал эти банки и возможно имел свой интерес», - говорит Акрам Гасанов.

«Представьте себе ситуацию (на самом деле недалекую от реальности и в свое время все это будет обнародовано), что «Техника банк» кредитует какого-либо бизнесмена на сумму в 30 млн. долларов, - продолжает эксперт. - При этом бизнесмен не представляет никакого бизнес-плана и т.п. Только какие-то незначительные залоги. Сам этот банк те же залоги закладывает в Центробанк и получает кредит на сумму 60 млн. и разбазаривает все это.

Почему Центробанк дает такой кредит под такой залог – предмет для разбирательства, но не в этом даже суть. Далее, допустим, бизнесмен возвращает кредит в 30 млн., но банк утверждает, что кредит не возвращен и добивается ареста бизнесмена. Кто в этом случае украл у банка деньги? Бизнесмен? Конечно нет! Сам владелец банка и те, кто за ним стоят и получают свою долю. Этот владелец, присваивая деньги, сознательно ведет дело к банкротству банка, но перед этим Центробанк забирает у банка свой кредит, а владелец даже премирует сотрудников.

И это при том, что формально у банка сотни крупных проблемных кредитов, он не может возвращать вклады и прочие долги и т.п. И в один день банк объявляется банкротом. Выясняется, что его застрахованные вклады вдруг на несколько десятков миллионов оказались больше, чем думали в Фонде страхования вкладов. Но Фонду все равно надо компенсировать вкладчикам их средства. Денег у Фонда нет, и он берет кредит у Центробанка. У того самого, который и начал весь этот процесс непонятно почему и на основании какого интереса.

В любом случае круг замыкается. Бизнесмен в тюрьме! Деньги присвоил владелец банка совместно с подельниками. А в убытке оказалось государство.

Вывод: самыми крупными кредитными олигархами являются не бизнесмены, даже худшие, которые украли. Кое-что они все-таки для экономики и сделали (хотя бы рабочие места открыли и зарплату людям платили). Крупными олигархами являются владельцы и управляющие банков, в первую очередь уже обанкротившихся, ну и конечно тех, кому это еще предстоит.

В экспертном сообществе, к примеру, ходят слухи, что в одном крупном банке пропали 5 млн. долларов, якобы в результате хакерской атаки. А я почему-то думаю, что сам владелец банка и подстроил все это…», - заявил Акрам Гасанов.