 

Лавров объяснил необходимость продэмбарго

 

Продовольственное эмбарго в отношении Европы российская сторона ввела в качестве ответа на санкции, чтобы предотвратить недобросовестную конкуренцию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью австрийскому журналу Profil.

«Мы наложили санкции в качестве контрмеры из-за одной очень простой вещи. Европейские санкции ограничивают возможность для наших банков получать займы на финансирование сельского хозяйства, что значило бы, что сельхозпроизводители из ЕС на российском рынке извлекли бы выгоду из условий недобросовестной конкуренции. Мы должны были сделать все по-честному. Вот и все», — пояснил Лавров.

По его словам, он не может принимать решения по отмене ограничительных мер, добавив, что сами санкции не были инициированы Россией.

153 просмотров


Старости
Жириновский предложил Белоруссии стать частью России
Жириновский предложил Белоруссии стать частью России
Наша погода
Сегодня 8° / -1°
6 Фев 12° / 3°
7 Фев 9° / 2°
8 Фев 6° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9111 AZN
1 EUR   =   2.0561 AZN
1 RUB   =   0.0322 AZN


Новостная лента

Лавров объяснил необходимость продэмбарго
Кто украл миллиарды: олигархи или банкиры? комментарий эксперта
Американского школьника избили за поддержку Трампа
Кризис ударил по «Домам торжеств» в Баку наш обзор
Азербайджанцы не отступали перед танками страницы истории - воскресное чтиво
В Азербайджане психолог и жнец, и жрец, и на дуде игрец новое время - новые проблемы
В Баку сгорел цех
В Азербайджане женщинам запретят опасную работу комментарий Министерства
В США передумали воссоздавать секретные тюрьмы ЦРУ
В Баку в поисках сортиров новое время - старые проблемы
Трамп: «Лучше поладить с Россией, чем наоборот»
Деньги в Баку – это бумажка в кармане оценки и мнения
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Турция депортировала проституток из Азербайджана видео
«Похищенного» сотрудника ГАИ уволят из МВД
Синоптики обещают умеренную погоду в Баку
В Ширване повесился 27-летний парень
Жириновский предложил Белоруссии стать частью России
Азербайджанский олигарх продает имущество, чтобы откупиться
Трамп и Порошенко обсудили ситуацию на Донбассе
Трамп примет участие в саммите G7
"Яндекс" назвал сроки выхода на азербайджанский рынок
Землетрясение на Каспии
Исследователи назвали вероятные причины конца света
Трамп недоумевает из-за приостановки своего указа