Лавров объяснил необходимость продэмбарго

Продовольственное эмбарго в отношении Европы российская сторона ввела в качестве ответа на санкции, чтобы предотвратить недобросовестную конкуренцию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью австрийскому журналу Profil.

«Мы наложили санкции в качестве контрмеры из-за одной очень простой вещи. Европейские санкции ограничивают возможность для наших банков получать займы на финансирование сельского хозяйства, что значило бы, что сельхозпроизводители из ЕС на российском рынке извлекли бы выгоду из условий недобросовестной конкуренции. Мы должны были сделать все по-честному. Вот и все», — пояснил Лавров.

По его словам, он не может принимать решения по отмене ограничительных мер, добавив, что сами санкции не были инициированы Россией.