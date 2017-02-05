В Грузии снова возобновились дебаты о том, продавать ли сельхозугодья иностранным гражданам или лучше придержать. Страна вновь разделилась на два непримиримых лагеря: уважить иностранцев или послать их куда подальше?

А вдруг нас лишат национальных корней?

Спор этот возможно не был бы так интересен, если б он не отражал давний и глубокий комплекс всех без исключения постсоветских стран – страх перед иностранцами.

Тут нужен хороший психолог, для того, чтоб разобраться в том, как в одной голове может умещаться два совершенно противоположных подхода. С одной стороны, иностранцев, особенно из развитых стран, всегда ждут, видя в них представителей более продвинутых государств, где лучше экономика, лучше политика, больше заводов, круче технологии. На бытовом уровне к ним не испытывают никакой неприязни, и ни один европеец или американец не будет чувствовать себя неуютно, по крайней мере, в любой из кавказских стран.

В то же время наши люди вечно опасаются иностранцев. Опасаются, что те лишат их собственной идентичности, что европейцы и американцы уже давно и с успехом решили все свои проблемы, и вот решили наконец вплотную заняться самой главной - сделать из нас с вами европейцев и лишить нас национальных корней. Согласитесь, разве может быть для немца или англичанина что-нибудь важнее, чем лишить кавказцев своего «кавказства»? Вот хлебом их не корми, но дай кого-нибудь чего-нибудь лишить, иначе ночью плохо будут спать.

И откуда все это только взялось…

То ли это пережиток далеко прошлого, когда о глобализации еще никто не слышал, и люди могли прожить целые поколения так, чтоб не видеть ни одного иностранца - кроме солдата оккупационной армии или чиновника колониальной администрации. Или это пошло еще со времен СССР, который при всей своей влюбленности в интернационализм, в реальности страдал чуток своей особой ксенофобией. На мой взгляд, эта интерксенофобия напрямую связана с давними разговорами о том, что есть некая собственность, которая «должна принадлежать народу». При этом, как люди сугубо нерациональные и антипрагматичные, сторонники такой концепции не могут на пальцах, по слогам объяснить, что же конкретно это значит - «принадлежать народу».

Как это выглядит? Что, весь народ по утрам должен вставать и каждый день бежать и смотреть, чтоб никто не разбазарил его собственность? Или вместо народа тем или иным «народным объектом» должны руководить некие бюрократы? От имени и по поручению?

Страх перед хитрющими иностранцами, которые завладеют всем нашим имуществом, а затем выгонят нас с насиженных мест, сослужил очень плохую службу постсоветским странам в первые годы независимости.

В те времена сама мысль о том, что иностранные граждане могут чем-то завладеть на наших священных землях воспринималась как ужасное кощунство. И тут было то же самое – нельзя строить гидроэлектростанцию там-то, и уж совершенно недопустимо, чтоб ее строили иностранцы – это наша священная земля, наши предки, наследие, здесь наша птичка летает, пьет нашу воду и поет наши песни. Как можно сюда приглашать каких-то безбожников-иностранцев? И землю им продавать тоже нельзя – потом они привезут с собой своих родственников, затем родственники привезут еще родственников, в результате мы будет ассимилированы и превратимся в безродных космополитов.

Гость - иностранец – это одно, а инвестор – это что?

Да и вообще, если приезжают в гости, то пожалуйста, гость – он ведь от бога. А дела какие-то делать, собственность покупать, бизнес вести – ни-ни. Не надо нам этого. Понадобилось немало тяжких и мрачных лет для того, чтоб понять – иностранные инвесторы нужны как воздух. Причем они без нас обойдутся, а вот мы без них - нет.

К примеру, сеть гостиниц «Марриотт» легко проживет, закрыв отели в Тбилиси, Баку или Ереване, а вот для нас с вами, для наших стран – это будет неприятный инцидент, способный поставить под сомнение инвестиционный климат. Прошли годы, прежде чем выяснилось - бизнесмены, приезжающие в наши страны из-за рубежа, вкладывают немалые деньги в экономику вовсе не потому, что вся цель их жизни – лишить нас нашей веры и сделать манкуртами. Не для того, чтоб уничтожить нашу идентичность, всех мужиков превратить в геев, а всех женщин в лесбиянок. И даже не для того, чтоб размножиться, привезти своих родственников, а через 20 лет провести референдум и присоединиться к Турции (Китаю, Ирану, России...).

Представьте себе невозможное, немыслимое, непредставимое. Иностранец, вкладывающий сюда деньги приезжает для того, чтоб... Заработать деньги. Всего лишь. Конечно, невероятно, чтоб человек мог уехать не пойми куда, и вложить не пойми сколько денег всего лишь для того, чтоб подзаработать...

Конечно, намного проще и логичнее будет представить себе, что его послали масоны, или он агент всемирного халифата, всегалактического китайства, или вселенского пан-тюркизма...Тем не менее, как бы грустно не звучало это для любителей теорий заговоров или сторонников нахождения каждой будки в городе в собственности «народа», тем не менее, все обстоит именно так – иностранцы приезжают сюда, как и все, как и везде - заработать. Без каких-либо далеко идущих коварных замыслов. После этого прошло немало лет, и в целом, кажется народонаселение привыкло к тому, что иностранцы вкладывают капиталы и ведут дела в наших странах. Тем не менее, если копнуть глубже – осторожность и почти генетическая ксенофобия никуда не делись.

А кто хозяин того, что “принадлежит народу”?

Почти 30 лет прошло, а постулат о том, что «стратегические объекты должны принадлежать народу» - никуда не делся, причем понятие «стратегический объект» - у каждого свое. Как говорится, каждый понимает в меру своей испорченности. Для кого-то стратегические объекты, это то, что называется этими словами по всему миру – взлетно-посадочные полосы, трубопроводы, магистральные линии электропередач. Для кого-то – список шире, кто-то готов впадать в истерику при виде иностранцев на ГЭС, источниках энергоресурсов, крупных заводах и банках.

А кто-то готов биться головой об стенку, видя как государство продает концертный зал.

«Как можно приватизировать филармонию, там же наше искусство цветет, наши артисты выступают, наша культура». Ну и т.д. Филармония – как стратегический объект? Почему бы и нет? Все зависит от полета фантазии.

На самом деле, видимо, придется помыкаться еще пару десятилетий, чтоб наконец раз и навсегда понять - плохое дело – лучше хорошего безделья. Самый стратегический объект – это объект, который работает, создает рабочие места, приносит прибыль владельцам и налоги бюджету.

Самая плохая собственность – это та, которая не работает, и неважно при этом, находится ли она в «собственности народа» или просто валяется на обочине. Держать землю бесхозной, неработающей, и в конечном итоге, умирающей – не очень хороший способ уважить память предков. Настоящее уважение к памяти предков – это вспаханная земля. Настоящее уважение к памяти предков – это работающие заводы, электростанции, вырабатывающие электричество, банки, финансирующие проекты.

Даже плохой инвестор - лучше, чем никакой.

И главное - нет такого понятия, как «принадлежит народу»... То есть - никому. А это неправильно. У всего на свете должен быть хозяин. А кто это будет - местный или иностранец – дело десятое.