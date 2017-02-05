В ходе антитеррористической операции в Турции полиция выявила около 400 подозреваемых в связях с группировкой «Исламское государство». Об этом сообщает газета Daily Sabah.

По информации издания, рейды прошли в нескольких регионах страны. Около 150 человек задержали в провинции Шанлыурфа, граничащей с Сирией, 46 — в Бурсе. Сообщается, что среди подозреваемых много иностранцев.

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В Анкаре полиция Турции в ходе антитеррористической операции задержала 60 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство», сообщает Anadolu.

По данным источников в правоохранительных органах, операция была проведена утром 5 февраля. Большинство задержанных — иностранцы. Их обвинили в членстве в террористической организации.

Полиция также провела похожие операции в Стамбуле и провинциях Измир и Коджаэли.

В Стамбуле и Коджаэли всего были задержаны 18 человек, 14 из них — иностранцы, включая 10 детей. По данным источников, не менее 8 задержанных в Измире готовили теракт.