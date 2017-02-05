"С первого дня, президент Азербайджана Ильхам Алиев взял вопрос возвращения тела погибшего солдата Чингиза Гурбанова под свой непосредственный контроль. Глава государства буквально в ежедневном режиме вел переговоры о возвращении тела солдата, взывая к международным организациям, в частности ОБСЕ и Международному Красному Кресту. Поэтому возвращения тела Чингиза Гурбанова является непосредственной заслугой президента, и является показателем его высокого авторитета в международном сообществе", - ответили на запрос haqqin.az в Комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших о мерах, предпринятых правительством Азербайджана для возвращения тела солдата Чингиза Гурбанова.

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Азербайджан вернул тело солдата Чингиза Гурбанова, погибшего при предотвращении диверсии врага, сообщает сайт Минобороны Азербайджана.

Процесс возвращения тела солдата состоялся 5 февраля в направлении села Бала Джафарли Газахского района благодаря соответствующим мерам, реализованным Министерством обороны при посредничестве личного представителя председателя ОБСЕ Анджея Каспшика и Международного комитета Красного Креста.

Тело Чингиза Гурбанова с воинскими почестями в сопровождении военного караула было отправлено в Баку.