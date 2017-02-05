Мэр Лондона опасается терактов

Угроза совершения терактов в столице и в Великобритании, в целом, растет. Такое мнение высказал мэр Лондона Садик Хан, сообщает газета Daily Star.

«Посмотрите на другие крупные города — Берлин, Стамбул, Париж — реальность такова, что наши города международного значения являются мишенью для террористов», — отметил политик.

«Если правительство не изменит формулу финансирования полиции, если оно не сможет финансировать Лондон в достаточной степени как столицу, я думаю, поддержание безопасности в Лондоне будет становиться все более трудным», — добавил Хан.