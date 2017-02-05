Снегопад в Афганистане убил 19 человек

По меньшей мере, 19 человек погибли из-за сильного снегопада в течение прошедших суток в Бадахшане, северо-восточной провинции Афганистана, сообщает Reuters.

Люди гибнут из-за схода лавин на жилые дома, остаются погребенными под рухнувшими крышами, не выдержавшими снежных шапок, а также разбиваются в ДТП. Основные магистрали северной части страны блокированы снегом.

Сильный снегопад также накрыл афганскую столицу — город Кабул, где правительство закрыло свои офисы. 12 районов Бадахшана полностью отрезаны от внешнего мира, спасатели пытаются расчистить дороги, сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Навид Фротан.