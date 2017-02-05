Шехида Чингиза Гурбанова похоронят в Кусарском районе

Тело шехида Чингиза Гурбанова будет предано земле в родном Кусарском районе. Как сообщает Qafqazinfo, об этом заявил его отец Салман Гурбанов.

По его словам, в настоящее время он едет в Министерство обороны.

Ранее стало известно, что благодаря усилиям президента Азербайджана Ильхама Алиева удалось добиться возвращения тела шехида Чингиза Гурбанова.

Передача тела военнослужащего состоялась близ села Бала Джафарли Газахского района при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика и Международного Комитета Красного Креста.