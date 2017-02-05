В Пакистане лавина унесла жизни 14 человек

В Пакистане в результате схода лавины погибли по меньшей мере 14 человек, включая шесть детей.

Как сообщает газета DAWN со ссылкой на местные власти, представитель поисково-спасательной службы Низамуддин Шах заявил изданию, что тела 14 человек извлечены из-под обломков зданий после схода лавин. По его словам, пять домов полностью разрушены в результате стихии, 25 оказались погребены под снегом.

Девять пострадавших направлены в больницу. По данным полиции, семь сотрудников служб безопасности пострадали в результате другого схода лавины на КПП рядом с пакистано-афганской границей. Ранее сообщалось, что в соседнем Афганистане в инцидентах, связанных с сильными снегопадами, за два дня погибли 19 человек, 17 пострадали.