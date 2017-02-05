 

Эльман Рустамов в числе крупнейших продавцов золота

Автор: Отдел информации 

Спрос на золото в мире за минувший год вырос на 2% и превысил 4,3 тыс. тонн. Основной спрос предъявляли частные и институциональные инвесторы. Как пишет «Коммерсантъ», спрос на золото был отчасти сглажен Центробанками ряда стран, которые были вынуждены продать свои резервы, чтобы поддержать национальную валюту.

Крупнейшими продавцами драгоценного металла в прошлом году стали ЦБ Азербайджана, Венесуэлы, Аргентины и Иордании. При этом основными покупателями золота в резервы выступали центральные банки России, Китая и Казахстана.

 Предшествующие четыре года совокупный спрос на золото со стороны центральных банков оставался в районе 600 тонн. Однако в 2016 году сократился до 384 тонн, что стало минимальным значением за шесть лет. Для ювелирной индустрии минувший год стал самым худшим за семь лет. Спрос на золото по сравнению с предшествующим годом сократился на 15%, до 2042 тонн, на фоне падения спроса со стороны крупнейший потребителей — Индии и Китая. Так, за 2016 года спрос на ювелирное золото в Индии сократился на 22%, до 514 тонн, в Китае — на 17%, до 629 тонн.

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