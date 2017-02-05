 

ГАИ не справилась, пришлось вмешаться президенту наш комментарий

Автор: Мамед Эфендиев, автор haqqin.az 

Общественность уже успела ознакомиться с новыми изменениями в закон "О дорожном движении", утвержденными президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в пятницу. Эти изменения, в частности, коснулись нарушений правил парковки. И ничего в этом, на первый взгляд, особого, кажется, и нет. Вопрос важный, который годами не в состоянии решить ни местные власти, ни дорожная полиция. Ну, а если задуматься поглубже, зачем главе государства заниматься вопросами парковки?

Когда речь идет о парковке и эффективности работы дорожной полиции, то бишь ГАИ, перед глазами всегда возникает картина небольшого садика в центре города. Официально этот садик носит имя великого поэта Хагани, но почему-то все по старинке называют его Молоканским садиком. Как этот садик только не называли власти еще с советских времен, а для простых бакинцев, впрочем и тысяч приезжих, он по-прежнему остается "Молоканкой".

Но если Торговая для автотранспорта - давно закрытый участок, то Молоканке в этом отношении не повезло. Со всех сторон небольшой садик огорожен автодорогами, с раннего утра  и до поздней ночи забитыми машинами. И подавляющее большинство этих машин принадлежит не проживающим здесь людям, а работникам расположенных вокруг офисов, торговых центров и просто праздношатающимся. Старые узкие улицы не в состоянии вместить их, из-за чего часто возникают большие пробки. Водителям приходится делать круги один за другим в надежде найти небольшой проход между скопившимися машинами, чтобы припарковаться. Жителям ближайших домов порой невозможно бывает протиснуться между машинами, не говоря уже о проходе с детскими колясками или каким-то грузом. Все это создает нервозность, шум, а решившим отдохнуть в садике просто приходится менять свое решение – какой тут отдых, когда все вокруг гудит, дымит…

Правда, нельзя сказать, что с таким безобразием здесь никто не борется. То на одном, то на другом углу периодически появляются какие-то дорожные знаки – и запрещающие, и предупредительные, но на них никто внимания не обращает. Иногда с утра приезжает сюда ГАИ, и пару часов можно наблюдать относительные порядок и тишину. Но стоит машине отъехать, как бразды правления берут в свои руки постоянные хозяева этого небольшого пятачка – мойщики машин, которые одновременно выполняют функции и регуляторов.

Но в последнее время их тоже стали притеснять – появились официальные «парковшики» в униформе, которые регулируют парковку. Да и деньги за стоянку платить надо не им в карман, а в казну через установленные здесь аппараты. Казалось бы, все, вопрос решен. Но нет. Эти смотрители за машинами следят за порядком только на отведенном им участке лишь с одной стороны улиц, где разрешена стоянка. Большая же часть территории остается бесхозной, где и паркуются все остальные машины, не уместившиеся на официальной стоянке.

Сказать, что с такими нарушителями борьба не ведется, было бы неверно. Но ведется она какими-то партизанскими методами. Правда, те машины, которые уже знакомы гаишникам, никто не трогает, а стоит в неположенном месте зазеваться чужому, тут же появляется эвакуатор, после чего водителю приходится спешить уже на штрафную стоянку. Хотя тут же перед магазинами стоят десятки машин их владельцев. И их не только не трогают, у каждого их них свое место, которое даже без наличия самих машин никто занять не может – эти места бронируются загодя и надолго.      

Столь подробно мы остановились на небольшом городском пятачке не случайно. Здесь ясно проявляется абсолютное нежелание местных властей наводить порядок с парковкой машин, хотя сегодня это стало проблемой всех крупных городов мира. Но только во всех крупных городах эту проблему пытаются решить сами местные власти, а у нас почему-то все возложили вновь на главу государства. И невольно возникает вопрос, чем в таком случае должны заниматься местные власти (городская и районные исполнительные власти, ГАИ, муниципалитеты, ЖЭКи и прочие госструктуры). Может, эти структуры сильно перегружены, а президент решил взять часть этой нагрузки на себя?

Нет, конечно. Как нагружены городские и районные ИВ, полностью отгородившиеся от населения полицейскими у входа в эти структуры, муниципалитеты, о местонахождении которых мы все без понятия, никчемные ЖЭКи, сотрудники ГАИ, которым работать на дачных дорогах куда приятнее, чем на многолюдной Молоканке, мы знаем не понаслышке. И скорее всего, не они переложили свой груз на плечи главы государства, а сам Ильхам Алиев вмешался в это дело, видя, что эти структуры не в состоянии решить проблему. И никто не спрашивает: почему же они в течение многих лет не могут справиться с простой проблемой, хотя в другое время в кратчайшие сроки решают самые сложные вопросы. Ответ на этот вопрос ясен, и видимо, президент еще предъявит спрос всем этим структурам, привыкшим все сваливать на чрезмерную самовольность и непослушность азербайджанских водителей.   

А что касается самих изменений правил парковки, то они не такие уж и строгие. Так, штрафы в 10 манатов предусматриваются по отношению к водителям, полностью или частично не оплатившим парковку, за парковку в местах, предназначенных для транспортных средств инвалидов, за парковку грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, а также за резервацию парковочных мест и препятствование для свободной парковки других транспортных средств и за нарушение установленного законом способа парковки транспортных средств. А за парковку транспортного средства свыше 24 часов будет применяться штраф в размере 20 манатов. Но все эти штрафы будут применяться в соответствии с законом, а не по правилам, установленным местными властями, а то и отдельными чиновниками. А требования закона обязательны для всех. Только вот дойдут ли эти требования до Молоканки?

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