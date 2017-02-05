Итак, 45-ому президенту объявлена война. И это сделала не Россия, которую американцы до сих пор жаждут наказать, не ИГ, которое обязано своим рождением разведке США (свидетельств об этом пруд пруди), не Китай, который тихой сапой превратился во вторую экономику мира и имеет все основания трансформироваться в глобальную державу.

В лице ее СМИ, которые при всех их свободе выражают в большинстве своем точку зрения определенных политических или бизнес сил, группировок, ветвей власти или конкретных лиц из истеблишмента, или тех, кого не устраивает существующий миропорядок. Например, таких как Сорос. Ничего подобного в новейшей истории США не припоминается.

Можно ли при зарплате в 250 манатов жить на 25 000 манатов?

Пикантность ситуации придает тот факт, что речь идет о первом в истории США правительстве миллиардеров, которые из сферы большого бизнеса перешли в сферу большой политики. Надо полагать, что 70-летний состоявшийся бизнесмен пошел на это не любопытства ради и уж, конечно, не из-за эпатажного желания доказать своим противникам, что он может быть успешным и в качестве главы государства.

Уж наверное, вступая в нешуточную борьбу за власть супер-державы Трамп и те, кто за ним стояли не могли не знать, что им предстоит решать задачу по масштабам и политико-экономическому содержанию несравнимую с теми, за которые приходилось браться всем его ближайшим предшественникам. Ведь минувшие семь с лишним десятилетий США оставались не только самой мощной ядерной державой, не только страной с уникальным интеллектуальным потенциалом, совершившим беспримерный технологический и социально-экономический рывок. Америка все это время являлась самой благополучной страной, американцы – самыми богатыми и социально благоустроенными, проще говоря довольными жизнью людьми. Стать американцем до сих пор является мечтой жителей едва ли не большинства стран, в том числе и тех, что имели глупость бросить вызов США или быть занесенными ими в список политических противников супер-державы.

Не говоря уже о тех, которые утром звонят Путину или товарищу Си, а вечером заявляют о преданности американским ценностям. Мудрено ли, что все они вместе, словно сговорившись, отказываются поверить в то, что новый американский президент пытается вдолбить своим соотечественникам и всему остальному миру: в предстоящие годы Америке нужно приложить немалые силы, чтобы выйти из глобального системного кризиса. Этого, привыкшие пользоваться американским щитом европейцы никак не могут уразуметь.

«Зачем надо отказываться от услуг НАТО»? - задается вопросом федеральный канцлер Ангела Меркель, не скрывая своего недоумения по поводу 2% от всех немецких прибылей на содержание атлантического союза. А привыкшему считать каждую копейку бизнесмену Трампу ясно как дважды два, что потеря мирового лидерства означает то же, что случилось четверть века назад с казавшимся многим бессмертным Советским Союзом – страна слишком долго тратила намного больше, чем зарабатывала.

Ни один глава семьи не позволит при зарплате 250 манатов жить на 25000 манатов. А руководители СССР вели именно такой образ жизни, оплачивая расходы социалистического лагеря, взяв на содержание форпост социализма на американском континенте – Кубу, и огромное число государств социалистической ориентации на просторах Азии и Африки.

При таких расходах вести десять лет войну в Афганистане было безумием. Слишком долго точно так же вели себя США. Разница состоит лишь в том, что Политбюро могло по своему желанию расходовать государственные деньги, не отчитываясь перед народом, а у американского президента такой привилегии нет. Так что по большому счету Трампу можно посочувствовать: он встал у руля страны примерно на том же отрезке, что и Андропов Ю.В., когда дождался мечты всей своей жизни – стать генсеком ЦК КПСС. В отличие от Андропова, уже дышавшего на ладан, Трамп хоть и стар по возрастным понятиям, но полон сил и готов возродить США. «Мы сделаем Америку вновь великой, если будем вместе!» - весь вопрос в том, удастся ли ему воспользоваться историческим шансом?

Акула отказывается пожирать себе подобных

Для этого на какое-то время придется отказаться от амбициозного образа жизни глобальной державы, и прежде всего повадок всемирного жандарма. Более того, придется позаимствовать из исторического прошлого кое-что из опыта политики изоляционизма и перестать по любому поводу лезть в драку с русскими.

Это уже не нравится Китаю и чем черт не шутит, глядишь и миллиардная Индия заявит о том же. Что тогда? Тогда может произойти то, что не могло присниться американским политикам даже в самом кошмарном сне – региональные державы, европейцы, а за ними и государства помельче начнут договариваться между собой, не озираясь на Вашингтон.

Такое уже не раз случалось в истории, правда, с другими властелинами мира. Однажды тихие, мирные индийцы вдруг разом поднялись и заявили Лондону, что они хотели бы жить дальше без посланников Ее Величества.

То же через некоторое время сказали алжирцы французам. Последние еще долго бы противились желанию бывшей колонии, если б не появился генерал де Голль со своим знаменитым «Я вас понял!» и не предоставил Алжиру возможность жить как ей вздумается. Что едва не стоило ему жизни, несмотря на то, что великий француз предугадал ход начавшегося переустройства мира.

Я далек от мысли сегодня ставить знак политического равенства между Дональдом Трампом и Шарлем де Голлем. Я о другом - о перегрузках, которые испытывают в очередной раз конструкции, на которых держится существующий миропорядок. В его основе лежит старая как мир конструкция, ныне называемая глобальным лидерством.

После Второй мировой войны эту функцию выполняли США. Соперничество с СССР, преследовавшего те же цели придало глобальному управлению характер некоей двуединой конструкции. Увы, говоря по-американски, Боливар не выдержал двоих. Вряд ли в тот час, когда Ельцин сообщал Рейгану глубокомысленную фразу, сочиненную Шахраем о том, что Советский Союз перестал существовать как геополитическая реальность, Америке следовало ликовать по поводу своей победы.

Она победила, но победа эта четверть века спустя кажется многим пирровой. И удивляться этому не стоит. Все очень просто: одно дело политическое и военно-техническое соперничество с великой державой за руководство миром и совсем другое - стать его флагманом.

В реальности это значит вести за собой бесконечный, перегруженный бесчисленными проблемами караван, что помимо чисто экономических затрат требует еще и целого ряда обязательств, в том числе финансовых, не говоря уже о согласии на то американского народа. И все это, заметьте, при почти 20 триллионном внешнем долге! Чего уж тут удивляться тому, что в условиях, когда США могли, вроде бы, взять чуть ли не весь земной шар на абордаж, президент глобальной державы вдруг говорит о пользе изоляционизма.

США, образно говоря, являются акулой, которая не может не пожирать плавающий вокруг планктон. Ведь в противном случае порядка 500 военных баз, разбросанных по планете просто не смогут выполнять взятые на себя обязательства. Это и есть политический коллапс. И весь предшествующий опыт борьбы за мировое лидерство свидетельствует о приближении этого часа для Вашингтона. Однако ситуация требует пояснения: дала сбой система однополярного мироустройства, а вместе с ней обнаружилась неспособность глобальной державы поддерживать эту систему.! Возможно Д.Трамп один из немногих, кто интуитивно почувствовал зов времени.

Цена перемен все та же - война

С Америкой происходит то же, чем обычно завершалась история прежних сверхдержав. Просто не только мы за хребтом Кавказа, но и европейцы кажется забыли, что нечто подобное произошло и с испанской империей, управлявшей практически всем Новым светом на протяжении ХVI-XVII веков, Голландией контролировавшей всю мировую торговлю, в двух последующих столетиях, не говоря уже о незабвенной владычице морей – Великобритании.

При чем, смена вех на заре человеческой цивилизации неизменно сопровождалась кровопролитными войнами. Желание Туманного Альбиона держать и далее мир в ежовых рукавицах спровоцировало две мировые войны, не считая несколько иных, масштабами помельче. Размышления над судьбами сверхдержавности по счастью подводит к мысли и о том, что при определенных условиях процесс расставания с имперскими амбициями можно сделать и максимально безболезненным. Пример тому распад Советского Союза. Величайшая катастрофа ХХ века, несмотря на свой пресловутый ядерный потенциал произошла без масштабной, лишенной континентальных черт войны.

Хотя надо бы попомнить и о том, сколько жизней унесли локальные националистические войны, миграционный взрыв, перемещение миллионов людей по всей Евразии.

В этом плане, мне кажется, есть смысл задуматься над тем, чего может стоить американцам, а точнее – всему человечеству и не исключаемая окончательная трансформация США из глобального фактора в качественно иное состояние.

Резкая внутриполитическая борьба вокруг Трампа, невиданная поляризация политических сил во многом объясняется не партийными или личностными пристрастиями, а именно вектором развития, предлагаемого новым президентом. Столкнулись в непримирим противоборстве две идейно-политические установки. Продолжать играть роль мирового жандарма, по мнению Трампа, и не только его одного, слишком обременительно для американских налогоплательщиков. К тому же эта роль давно изжила себя и требует модернизации.

”Но беда в том, что американское правительство не может решать внутренние проблемы без внешней поддержки. Ему ежедневно нужны миллиарды долларов внешнего финансирования, чтобы сохранить платежные балансы”, - полагают многие эксперты (в данном случае – академик, советник президента РФ С.Глазьев).

Хиллари Клинтон олицетворяла простой, циничный и проверенный подход к решению этой проблемы – за счет остального мира путем списания долгов и активов разрушенных государств, уничтожения держателей американских облигаций, а также свержения национальных правительств, стремящихся избавиться от них. Таким образом, курс прокладываемый Трампом можно считать шансом избежать мировой войны, олицетворением которой была Х.Клинтон.

“Но это – не более, чем шанс”, - предупреждает тот же С.Глазьев.

Мы наш, мы новый мир построим…

По этой логике следует, что Трамп рассчитывает осуществить мирную смену глобального лидерства. Сторонники этого курса в ЕС, России, да и в США обосновывают правомерность намечаемой трансформации необходимостью, как они говорят, “оптимальной смены мирохозяйственных укладов”. Мир, который обещают Трамп и его сторонники представляется сообществом с поливалютной экономической системой, с полицентричной политической системой, суверенными государствами и их объединениями, руководствующимися национальными интересами, а не “догмами вашингтонского консенсуса”. Это не прихоть, не плод эксцентричных проектов, а требование времени. Ибо очевидны признаки того, что формирующийся в Китае, Индии и ряде других странах новый мирохозяйственный уклад демонстрирует большую эффективность, чем взятый на вооружение в США американоцентричная либеральная глобализация. Не говоря уже о модели ориентированной на максимализацию прибылей финансовой олигархии формирующейся в России и в других странах постсоветского пространства.

Таким образом история предоставляет Америке шанс, спасая себя от надвигающейся катастрофы, спасти мир от попытки вернуть его на старую, изъезженную стезю глобального господства. Каким бы утопичным не представлялся новый курс, он обещает Америке, стабильность и экономический прогресс, развитие, а международному сообществу – мир и взаимовыгодное сотрудничество. Похоже однако, что американцы отвергают этот новый курс именно в силу его кажущейся утопичности. Но Трамп не из тех руководителей, которые без единого выстрела покидают поле боя. А это значит, что война против Дональда Трампа будет продолжена до победного конца.