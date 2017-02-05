 

Лавров о карабахском конфликте Интервью австрийским СМИ

Автор: Отдел информации 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об ожиданиях российской стороны от председательства Австрии в ОБСЕ, передает Profil.

В интервью данному изданию, Лавров выразил надежду, что ОБСЕ и дальше будет способствовать переговорному процессу по нагорно-карабахскому конфликтую

По мнению Лаврова, это очень важно на фоне обострившейся в прошлом году ситуации в зоне карабахского конфликта.  При этом глава внешнеполитического ведомства России заявил, что его страна также будет прилагать усилия для мирного разрешения этого конфликта.

Сергей Лавров также затронул конфликт в Украине, призвав ОБСЕ активизировать усилия для предотвращения кровопролития.

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Лавров о карабахском конфликте Интервью австрийским СМИ
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