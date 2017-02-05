Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об ожиданиях российской стороны от председательства Австрии в ОБСЕ, передает Profil.

В интервью данному изданию, Лавров выразил надежду, что ОБСЕ и дальше будет способствовать переговорному процессу по нагорно-карабахскому конфликтую

По мнению Лаврова, это очень важно на фоне обострившейся в прошлом году ситуации в зоне карабахского конфликта. При этом глава внешнеполитического ведомства России заявил, что его страна также будет прилагать усилия для мирного разрешения этого конфликта.

Сергей Лавров также затронул конфликт в Украине, призвав ОБСЕ активизировать усилия для предотвращения кровопролития.